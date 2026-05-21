Generali, utile a 1,17 miliardi nel trimestre

Assicurazioni Generali chiude il primo trimestre 2026 con un utile netto di 1.169 milioni di euro, in calo del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2025, ma con un utile normalizzato in crescita del 5,2% a 1.266 milioni, entrambi sopra le attese del mercato.

Il risultato operativo sale dell’8,1% a 2.235 milioni, sostenuto da tutti i segmenti di attività. I premi lordi crescono del 6,8% a 28,2 miliardi, con il comparto vita in aumento del 7,5% a 17,2 miliardi e il danni del 5,8% a 11 miliardi.

Nel vita, la crescita è trainata soprattutto dai prodotti di risparmio tradizionali, particolarmente forti in Asia, mentre nel danni si registra un andamento positivo sia nel ramo auto (+6%) sia non auto (+5%), nonostante un maggiore impatto degli eventi catastrofali.

Il gruppo segnala inoltre una posizione patrimoniale solida, con un Solvency Ratio al 212%, e conferma tutti i target del piano “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”.

Il calo dell’utile netto è legato principalmente all’andamento dei mercati finanziari e a un onere fiscale una tantum da 50 milioni in Francia. Al netto di tale effetto, la crescita dell’utile netto normalizzato sarebbe stata del 9,3%.

“I risultati confermano il successo dell’implementazione del piano strategico”, ha commentato il CFO del gruppo Cristiano Borean, evidenziando la solidità del business vita e il miglioramento della redditività tecnica nel danni. Nel wealth management, contributi positivi da Banca Generali e Generali Investments Holding.