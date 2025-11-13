Generali, utile in crescita del 14% a 3,3 miliardi nei primi nove mesi

Nei primi nove mesi del 2025, il Gruppo Generali ha registrato un utile netto normalizzato di 3,3 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che riflette la forte performance operativa del gruppo e un andamento favorevole delle catastrofi naturali.

I premi lordi complessivi sono saliti a 73,1 miliardi di euro, in crescita del 3,7% su base annua, trainati dal comparto Danni, che segna un incremento del 7,2%. La raccolta netta Vita è aumentata a 10,4 miliardi, confermando la solidità del business assicurativo anche in un contesto di mercato complesso.

Il risultato operativo ha raggiunto i 5,9 miliardi (+10,1%), grazie soprattutto al contributo del segmento Danni, che cresce del 23,9%. L’utile netto si è attestato a 3.215 milioni, contro i 2.962 milioni dei primi nove mesi del 2024, che beneficiavano della plusvalenza legata alla cessione di Tua Assicurazioni.

“I risultati dei nove mesi confermano l’ottimo avvio del nuovo ciclo strategico”, ha dichiarato il CFO di Generali, Cristiano Borean. “Dopo due anni caratterizzati da forti impatti dovuti a catastrofi naturali, il 2025 ha registrato finora un andamento molto più favorevole, con un impatto di 573 milioni, pari a poco più della metà del budget annuale. Abbiamo deciso di cogliere questa opportunità per rafforzare ulteriormente il bilancio e aumentare la nostra fiducia nel superamento degli obiettivi strategici prefissati”.