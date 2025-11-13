  • Aiello del Friuli
giovedì 13 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Generali, utile in crescita del 14% a 3,3 miliardi nei primi...
Remanzacco brinda al futuro: il Comune entra tra le Città del...
Sviluppo e sostenibilità, il Cosef investe 63 milioni nel triennio 2026-2028
Figlicidio a Muggia: madre sgozza bimbo di 9 anni, poi tenta...
A Prepotto “Gli Itinerari dell’Identità Agricola Collettiva” lungo il Cammino Celeste
Confini, identità e libertà: il Malignani racconta l’Europa con “Limes_superare il...
San Giovanni al Natisone, auto cappotta nella notte: grave 24enne di...
Confindustria Udine apre lo sportello “Mobilità internazionale” per le imprese del...
Innovazione e capitale umano nel Friuli che cambia
Nuovi incarichi nelle parrocchie udinesi: cambia la guida di diverse comunità
Generali, utile in crescita del 14% a 3,3 miliardi nei primi nove mesi

Il gruppo assicurativo registra premi per 73,1 miliardi e un risultato operativo di 5,9 miliardi. Il CFO Borean: “Andamento favorevole e fiducia nel superamento dei target del piano”
Nei primi nove mesi del 2025, il Gruppo Generali ha registrato un utile netto normalizzato di 3,3 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che riflette la forte performance operativa del gruppo e un andamento favorevole delle catastrofi naturali.

I premi lordi complessivi sono saliti a 73,1 miliardi di euro, in crescita del 3,7% su base annua, trainati dal comparto Danni, che segna un incremento del 7,2%. La raccolta netta Vita è aumentata a 10,4 miliardi, confermando la solidità del business assicurativo anche in un contesto di mercato complesso.

Il risultato operativo ha raggiunto i 5,9 miliardi (+10,1%), grazie soprattutto al contributo del segmento Danni, che cresce del 23,9%. L’utile netto si è attestato a 3.215 milioni, contro i 2.962 milioni dei primi nove mesi del 2024, che beneficiavano della plusvalenza legata alla cessione di Tua Assicurazioni.

“I risultati dei nove mesi confermano l’ottimo avvio del nuovo ciclo strategico”, ha dichiarato il CFO di Generali, Cristiano Borean. “Dopo due anni caratterizzati da forti impatti dovuti a catastrofi naturali, il 2025 ha registrato finora un andamento molto più favorevole, con un impatto di 573 milioni, pari a poco più della metà del budget annuale. Abbiamo deciso di cogliere questa opportunità per rafforzare ulteriormente il bilancio e aumentare la nostra fiducia nel superamento degli obiettivi strategici prefissati”.

