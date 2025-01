Generali vara il nuovo piano, più soldi agli azionisti

Il consiglio di amministrazione di Generali vara il nuovo piano triennale e promette una remunerazione più ricca agli azionisti tra dividendi e buyback.

Si tratta a tutti gli effetti di un piano ‘elettorale’ per il ceo del gruppo, Philippe Donnet, in scadenza come il resto del cda all’assemblea dell’8 maggio, dove Mediobanca da una parte e il gruppo di Gaetano Caltagirone e Delfin dall’altra si daranno battaglia in un clima surriscaldato dall’offerta di scambio lanciata da Mps su Piazzetta Cuccia, partecipate entrambe dall’imprenditore romano e dalla cassaforte degli eredi di Leonardo del Vecchio.

Pur in questo contesto, nella riunione del cda sul piano 2025-2027, il quarto presentato da Donnet che è da ormai nove anni al timone di Generali, “è andato tutto bene”. Così ha detto il presidente del Leone, Andrea Sironi, al termine dei lavori, durati quattro ore, nella sede delle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia. Del resto non sorprende un giorno di relativa tregua “perché il piano è molto bello”, ha indicato Sironi rinviando i dettagli all’Investor day di giovedì. Né lui né gli consiglieri hanno peraltro fornito indicazioni sull’unanimità o meno del board al piano. Di certo non si è consumata la rottura dello scorso consiglio del 20 gennaio quando in un cda di 13 membri gli amministratori espressi da Caltagirone e Delfin – Stefano Marsaglia, Flavio Cattaneo e Marina Broggi – avevano votato contro il contestato accordo con la francese Natixis nel risparmio gestito.

Le nozze per far nascere un gruppo con 1.850 miliardi di asset in gestione dovevano essere il fiore all’occhiello del piano di Donnet ed ovviamente compare delle strategie al 2027.

Ma c’è il punto di domanda legato al percorso accidentato per dare vita all’alleanza coi francesi. Non tanto per l’iter autorizzativo con l’incognita del golden power in mano al governo, bensì per il possibile ribaltone che si prefigura, se non già alla prossima assemblea, nell’eventualità in cui abbia successo l’ops del Monte dei Paschi su Mediobanca.

Gli analisti si aspettano di vedere nel piano per altri aspetti continuità con le strategie di quello precedente con l’acceleratore premuto sia sul ramo danni (non auto) sia sul vita che potrebbe beneficiare dei tassi in discesa.

Ma c’è soprattutto consenso su un aumento della remunerazione ai soci azionisti fra dividendi e buyback. Goldman Sachs non si aspetta che il payout totale raggiunga il 75% garantito da Allianz, Axa e Zurich ma che si alzi al 65/70% considerando le indicazione già date dal Leone su un riacquisto di azioni proprie da almeno 500 milioni ogni anno. L’altro pilastro, c’è da scommettere, è ancora l’innovazione digitale e tecnologica con sempre più spazio all’intelligenza artificiale.