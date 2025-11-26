Geopolitica e imprese, una giornata per orientarsi nella “rivoluzione mondiale”

«Geopolitica e imprese. Navigare nella rivoluzione mondiale» è il tema della giornata formativa-informativa aperta agli imprenditori di ogni settore che Cata Artigianato Fvg con il sostegno della Regione Fvg e della Camera di Commercio di Pordenone-Udine organizza per venerdì 28 novembre, dalle 9 alle 17, a palazzo Mantica a Pordenone.

A sviluppare il tema nel corso di due sessioni di lavoro, saranno gli esperti della rivista di geopolitica «Limes» e della scuola di geopolitica che è connessa alla rivista: il direttore Lucio Caracciolo e gli esperti delle diverse dinamiche internazionali che oggi sono in gioco Fabrizio Maronta, Giorgio Cuscito e Federico Petroni.

«In un’epoca di trasformazioni geopolitiche accelerate, le piccole e medi imprese sono chiamate a confrontarsi con sfide più complesse e interdipendenti – afferma il presidente di Cata Fvg, Ariano Medeot -. Abbiamo voluto questo evento, dando continuità a un percorso di aggiornamento sugli scenari internazionali avviato già da tempo, per esplorare come le imprese possano comprendere e anticipare i mutamenti, trasformando l’incertezza in un vantaggio competitivo attraverso una visione strategica, resiliente e internazionale».

Un’occasione, quindi di lettura delle dinamiche e dei possibili sviluppi accompagnati da esperti estremamente competenti e aggiornati. «Le nuove politiche commerciali, i conflitti e le transizioni energetiche stanno riscrivendo le regole dell’economia globale – aggiunge Medeot -, impattando direttamente su export, catena del valore, approvvigionamenti e investimenti. Un cambiamento che – conclude – anche le piccole e medie imprese devono saper governare».

«Mi auguro – è la considerazione del presidente di Confartigianato Pordenone, Silvano Pascolo – che molti imprenditori colgano questa occasione di approfondimento su temi che impattano direttamente e indirettamente sulle nostre imprese».