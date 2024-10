German VS JDM 2024, sfida a quattro ruote al Tiare Shopping

Stessa passione, due modi diversi di interpretarla: quella tra le sportive tedesche e i bolidi giapponesi è una sfida che da sempre accende gli animi degli appassionati di motori. Una “battaglia” a colpi di cavalli e modifiche tecnico-estetiche, che si ripropone anche quest’anno a Villesse, in provincia di Gorizia, grazie a GERMAN VS JDM 2024.

Il maxi-raduno organizzato dal club isontino Lowered Garage in collaborazione con i magazine automotive Kustom World e Cruisin’ Life (le uniche riviste a tiratura nazionale edite in Friuli-Venezia Giulia) andrà in scena nel pomeriggio di sabato 5 ottobre 2024, a partire dalle ore 14:00, nel parcheggio sud del Tiare Shopping di Villesse (GO), non lontano dall’entrata principale (Posizione: https://rb.gy/iau4l4).

Nella sua scorsa edizione GERMAN VS JDM ha aperto le sue porte ad oltre 450 vetture tedesche e giapponesi (la sigla ‘JDM’ sta appunto per Japanese Domestic Market). L’evento goriziano è ormai dal 2015 un appuntamento fisso per i fan delle quattro ruote provenienti non solo da tutto il Triveneto, ma anche dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia, tre nazioni ben rappresentate sia in termini di quantità che in termini di qualità dei mezzi. Non mancheranno espositori, stand dedicati a prodotti e servizi relativi al mondo automotive e un’area Food&Drink. Alle ore 18:30 sono in programma le premiazioni degli esemplari più belli, particolari e significativi, a cura di Kustom World e Lowered Garage.

L’entrata è completamente gratuita sia per i proprietari delle auto protagoniste dell’evento sia per gli spettatori, ma è prevista comunque una selezione all’ingresso per i mezzi partecipanti e in esposizione (per tutte le altre auto sono comunque disponibili i vicini parcheggi del Tiare).