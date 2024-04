Gestione Contarena: arrivata solo la proposta di Fast Eat Italy

Una sola proposta è arrivata sul tavolo della Commissione che valuterà l’assegnazione per nove anni della gestione dello storico Caffè Contarena di Udine. E’ quella giunta dalla Fast Eat Italy Srl, società di Monfalcone che gestisce già i servizi di ristorazione a Miramare, diversi autogrill autostradali posizionati sulla A4 e A28 (Duino, Brugnera, Porcia), oltre a uno dei bar all’università di Trieste. Nel 2022, dopo 10 anni di attività, la società aveva raggiunto i 13,5 mln di fatturato.

Esito inaspettato questa mattina all’apertura delle buste per il bando che scadeva il 19 aprile. All’apertura dei documenti allegati alla domanda, il profilo della società non presentava nessun motivo di incompatibilità con la partecipazione al bando di gara. La documentazione è stata valutata in prima istanza secondo i criteri amministrativo-burocratici relativi alle gare d’appalto di carattere europeo, senza ravvisare alcuna incongruenza.

Il primo esame in seduta pubblica infatti, ha riguardato l’analisi della documentazione amministrativa e dei requisiti necessari per l’ammissione alla procedura, che ha dato esito positivo. Terminata questa prima fase la commissione, in seduta riservata, nei prossimi giorni procederà alla valutazione dell’offerta tecnica.