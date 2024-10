Il futuro della gestione forestale attraverso la certificazione Pefc

“Emerge una grande capacità di questi territori di evitare le solitudini, che sono un problema del nostro tempo. Il bosco, la filiera forestale, la certificazione, sono strumenti per essere più comunità e qui si dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia in Italia nelle politiche montane che passano da istituzioni che dialogano con le imprese, con il terzo settore e le comunità protagoniste”. Con queste parole il presidente nazionale dell’UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità e Enti Montani) e di PEFC Italia Marco Bussone, ha fatto sintesi della tavola ritonda tenutasi martedì 15 ottobre a Ovaro, per celebrare i 20 anni di certificazione PEFC per la gestione forestale sostenibile in Friuli Venezia Giulia.

All’evento, organizzato dall’UNCEM del Friuli Venezia Giulia, che tira le fila dei 61 soci pubblici che compongono il Gruppo per la gestione forestale sostenibile, hanno partecipato decine di sindaci e amministratori che, in rappresentanza dei Comuni e delle rispettive organizzazioni membri del Gruppo hanno ritirato l’attestato di adesione e la targa del ventennale, oltre a rappresentanti di altri portatori di interesse, tra questi anche la Regione FVG, l’Università di Udine, nonché dottori forestali, imprenditori boschivi e ambientalisti.

“Questi 20 anni – ha spiegato Ivan Buzzi, presidente di Uncem FVG – sono un punto di arrivo e traguardo che inorgoglisce chi lo ha realizzato, inizialmente Legno Servizi alla quale è succeduta Uncem, che coordina questacertificazione. Grazie a ciò le proprietà boschive pubbliche sono valorizzate anche economicamente, con vantaggi per il territorio. La certificazione non è però solo un attestato ma un percorso di sviluppo e valorizzazione ambientale e turistica sostenibile. L’obiettivo è di fornire opportunità ai giovani e alle comunità: la certificazione è un modo per creare economia, sviluppo e opportunità”.

Nata con lungimiranza oggi la certificazione PEFC delle foreste, e quindi del legno, si è affermata nella Regione Friuli Venezia Giulia ed è ritenuta indispensabile per il futuro della vita e dello sviluppo dei boschi, nonché delle comunità che ci vivono e lavorano.

Un trend, quello dell’attenzione alla sostenibilità, che è stato sottolineato dagli interventi, come quello di Giorgio Alberti, professore ordinario di Selvicoltura ed assestamento forestale dell’Università di Udine, che ha ricordato come il consumatore voglia essere sicuro che anche i prodotti, legnosi e non legnosi, derivino da metodi sostenibili e il Friuli, con tre parole chiave quali verde, tradizionale e locale, nonché con la sua biodiversità di cui è ricca, può creare anche una filiera turistica delle foreste, se si pensa anche agli effetti che hanno sulla salute con il forest bathing.

Molti i temi trattati nella tavola rotonda, compreso quello della certificazione dei sistemi ecosistemici e di quantificare le tonnellate di CO2 non emesse (con casi di specie come quello portato dal Consorzio Boschi Carnici) e soprattutto la consapevolezza, ricordata dal direttore del Servizio foreste della Regione FVG, Rinaldo Comino, che la parola chiave è rete, che non significa pensarla nello stesso modo ma partecipare a una sfida comune.

Alla tavola rotonda hanno partecipato anche: Giuseppe Vanone – Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia; Emilio Gottardo – Responsabile Gruppo di lavoro energia e clima, Legambiente Friuli Venezia Giulia; Daniele Peresson – Responsabile tecnico del Gruppo Gestione Forestale Sostenibile del Friuli Venezia Giulia – Uncem FVG; Erika Andenna – Direttore del Consorzio Boschi Carnici; Romano Benet – Vicepresidente del Consorzio Agrario di Ratece/Agrarna Skupnost Rateče; Agostino Michelin – Presidente Associazione imprenditori boschivi del Friuli Venezia Giulia; Marco Bonavia, Vicepresidente PEFC Italia.