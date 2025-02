Gettonisti in sanità, tagliati del 50% in Fvg

E’ stato dimezzato in un anno il ricorso ai gettonisti nella sanità del Friuli Venezia Giulia.

Nel 2024 la Regione ha speso 3,8 milioni di euro (contro i 7 milioni del 2023) per ricorrere ai medici a chiamata che vanno a sopperire, in alcuni reparti, alle carenze di professionisti nella sanità.

Nella classifica nazionale – riferisce ARCS – il Friuli Venezia Giulia si colloca all’undicesimo posto, lontano da regioni la cui sanità viene considerata fra le migliori in Italia, ma che spendono cifre alte per i professionisti a chiamata.

In particolare, per i gettonisti nella nostra regione sono stati spesi 3,4 Euro per abitante, inferiore a quella della Provincia di Trento che ne spende 3,8 e vicina a quella del Veneto che invece ne spende 3,1 euro per abitante.

La volontà dell’assessore regionale alla Sanità, Riccardo Riccvardi – riferisce ARCS – è quella di di ridurre drasticamente il ricorso a queste figure.

Per quanto riguarda le dinamiche delle altre regioni, il Veneto ha registrato un aumento del 220% nel ricorso ai gettonisti. Chi spende di più in termini assoluti in gettonisti è la sanità della Toscana, che esborsa 56,7 milioni di euro con una spesa pro capite di 15,7 Euro.

Il record assoluto è del Piemonte, con 115,2 milioni di euro, ovvero 27,4 euro per abitante, seguito dalla Lombardia con 105 milioni di euro, ovvero 10,4 euro per abitante.