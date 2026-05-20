Già 55 mila visitatori a Casa Cavazzini per ‘Impressionismo e Modernità’

Udine supera quota 55 mila ingressi per la mostra “Impressionismo e Modernità” ospitata a Casa Cavazzini fino al 30 agosto. Il flusso di visitatori, registrato in meno di quattro mesi dall’apertura, premia un percorso espositivo che riunisce 84 capolavori dell’arte tra Otto e Novecento, con opere di maestri come Van Gogh, Monet, Picasso, Kandinsky e Magritte.

Il pubblico è in larga parte internazionale, con oltre il 60% dei visitatori provenienti dall’estero, in particolare da Slovenia, Austria e Croazia, accanto a turisti dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. Il successo si traduce anche in un’estensione degli orari di apertura: dal giovedì al sabato la mostra sarà visitabile fino alle 20 e in occasione del primo giugno è prevista un’apertura straordinaria.