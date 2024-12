Giacomo Andolfato nuovo presidente del gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Udine

Giacomo Andolfato, classe 1989, socio fondatore di KOKI Srl di Tavagnacco, azienda leader nella personalizzazione della comunicazione visiva a 360 gradi per il B2B, è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine. Andolfato subentra a Valentina Cancellier, giunta alla scadenza naturale del suo mandato.

L’Assemblea del GGI Udine, tenutasi oggi a palazzo Torriani, ha provveduto a nominare anche i 12 componenti del nuovo Consiglio: Manuel Aiello (H2), Alessio Bandel (Kaeser Compressori), Filippo Castellani (Castellani Impianti), Davide Collino (MEC- 2), Francesco Gigliotti (Service Staff- Corpo Vigili Notturni), Marco Palombella (Blue Service), Marianna Potocco (Potocco), Alessandro Pozzo (PMP Pro-Mec), Kateryna Rusyn (AP Service), Benedetta Saccavini (Saccavini), Rita Spangaro (Metal-Tech) e Giulia Totis (4Dodo).

“Ritengo fondamentale il ruolo economico ed etico-sociale dell’imprenditore. Nel 2021 – racconta Andolfato – ho scelto di intraprendere questo nuovo percorso aderendo al GGI di Confindustria Udine. Il mio coinvolgimento è cresciuto fino a culminare, nel 2022, nella mia nomina a consigliere del Gruppo, carica che mi ha permesso di contribuire attivamente alle diverse iniziative. Interagire con altri giovani imprenditori ha arricchito la mia maturazione professionale, ampliando la mia visione del mondo imprenditoriale e offrendomi un’esperienza significativa sotto tutti i punti di vista. Sono convinto che la vera innovazione nasca proprio dalla collaborazione”.

Il programma di Giacomo Andolfato per il GGI Udine punta a creare un ecosistema imprenditoriale dinamico, dove creatività e sostenibilità guidano ogni azione. La visione è quella di un futuro in cui i giovani imprenditori abbiano accesso a risorse, opportunità e supporto per eccellere. “La vera forza di Confindustria Giovani – rimarca il neopresidente – risiede in ciascun giovane imprenditore. Il mio desiderio è che ogni componente del Gruppo sia parte attiva di questo cambiamento. Ogni passo che facciamo, ogni idea che condividiamo ci avvicina al nostro obiettivo. Il viaggio inizia ora”.

Al centro del programma ci sono valori e obiettivi chiari, come unione e collaborazione, formazione continua, sostenibilità e innovazione, inclusione e diversità. Tra le proposte principali, figurano visite aziendali, missioni all’estero, gemellaggi, eventi formativi, eventi conviviali e il progetto annuale Sa.Pr.Emo, tutti pensati per rafforzare il senso di comunità e stimolare nuove sinergie. “Saranno necessarie le idee e l’energia di tutti i giovani imprenditori friulani per rendere Confindustria Giovani sempre più un punto di riferimento nel panorama imprenditoriale”.

In precedenza, la presidente uscente Cancellier, che ha ringraziato l’intero Direttivo per l’apporto ricevuto, aveva tracciato un bilancio del suo mandato: “Sono stati quattro anni di presidenza pieni di emozioni e di grandi risultati ottenuti. Sono stati anche anni molto duri e difficili: abbiamo superato una pandemia, abituandoci a fare incontri online, a farci conoscere ai giovani imprenditori tramite un video, ma quando abbiamo potuto incontrarci di persona è stato bellissimo”.

Il Bilancio dell’attività associativa durante il mandato Cancellier 2020-24 può dirsi estremamente positivo: il Gruppo può contare su un gran numero di nuove adesioni – 85 nuovi associati, per un totale di 112 iscritti – che sono stati coinvolti in 136 attività così suddivise: ventisette consigli direttivi, due missioni all’estero in Bulgaria e a Singapore, due corsi di formazione sulle soft skills, quattro gemellaggi (GGI Belluno, GGI Veneto Est, GGI Carinzia e GGI Como), nove convegni, un’assemblea pubblica, trentatré incontri con imprenditori, una partecipazione al progetto Sa.Pr.Emo, sette conviviali, ventotto visite aziendali, sedici partecipazioni a consigli centrali e sei partecipazioni a convegni nazionali.

“I giovani imprenditori – ha concluso Cancellier – sono promotori di cambiamento, persone che non si scoraggiano mai di fronte ai problemi, alle sfide di ogni giorno e tali devono rimanere. Sempre”.