Giappone: consorzio Prosecco all’insegna della versatilità

Missione ad alta intensità per il consorzio di tutela del Prosecco Doc nel Paese del Sol Levante, per sostenere la crescita del primo mercato in Asia, con circa 3 milioni di bottiglie, e raccontare la versatilità delle bollicine venete-friulane su una varietà di cucine. Attività composte da vari momenti sul territorio, in parte business oriented e in parte istituzionali, e realizzate in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Giappone (Iccj) e gli uffici di Ice Tokyo. A partire dall’evento Acci (Associazione cuochi cucina italiana), con degustazioni allestite grazie agli accordi con la casa editrice President (Dancyu), “Gusto della vita”. Al seminario organizzato alla celebre Hattori Nutrition College in collaborazione con Iccj , per promuovere tra i futuri chef professionisti nuovi abbinamenti con la cucina giapponese ed asiatica. Grande successo di pubblico per il seminario all’Abc Cooking Studio: lezioni organizzate dall’Iccj rivolte agli studenti, prevalentemente giovani donne, dal titolo “Prosecco Doc and Washoku”, con il tutto esaurito nel giro di tre ore, e la presentazione di piatti abbinati evidenziando il sodalizio con la salsa di soia, e la preparazione dello yakiniku (carne grigliata).

Nel 2022 sono state prodotte circa 638 milioni di bottiglie di Prosecco Doc, l’81% delle quali vendute all’estero. I tre principali mercati che assorbono circa due terzi della quota export sono, nell’ordine: Stati Uniti, Regno Unito e Germania. “In Giappone possiamo fare di più e meglio”, dice all’ANSA Tanja Barattin, Promotional Department Manager del Consorzio Prosecco Doc. “L’obiettivo è quello di mantenere buoni livelli di crescita sui mercati consolidati e spingere sui Paesi emergenti, con una maggiore segmentazione della nostra produzione. Più tipologia per avvicinare il consumatore un po’ più esperto a ricercare la versione adatta ai suoi gusti. E poi abbiamo altri progetti in cantiere, come la valorizzazione delle zone di produzione del Prosecco Doc che come sappiamo si estende in due regioni e nove province, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia”. In questa direzione va anche l’Evento Prosecco & Pizza Night, in collaborazione con Iccj: una serata conviviale sul tema pizza giocando sul confronto tra la versione tradizionale napoletana e la pizza gourmet contemporanea stile crunch del maestro pizzaiolo veneto Denis Lovatel, già ospite a Tokyo per la consueta promozione dell’Italian Food Fair, allestita dai grandi magazzini Isetan.