Giorgetti visita la PMP Industries di Coseano e la Fantoni di Osoppo

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha visitato due eccellenze industriali del Friuli Venezia Giulia: la PMP Industries di Coseano e la Fantoni di Osoppo. Accompagnato dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, il ministro ha approfondito i temi della crescita, dell'innovazione e della sostenibilità, confermando il ruolo strategico delle imprese italiane nel panorama europeo e globale.

La visita alla PMP Industries

Nel quartier generale di PMP Industries, Giorgetti è stato accolto da Luigino Pozzo, fondatore dell’azienda e presidente di Confindustria Udine, insieme ai suoi collaboratori. Durante l’incontro, è stato presentato il piano di sviluppo dell’azienda, leader mondiale nella produzione di sistemi integrati di trasmissione per mezzi professionali. Il progetto prevede il raddoppio del fatturato, da 150 a 300 milioni di euro entro il 2028, e un incremento significativo dell’organico, con il numero di dipendenti che passerà da 1.200 a 1.800, di cui 700 nella sede friulana.

Un obiettivo ambizioso che richiederà investimenti per 85 milioni di euro, di cui 35 destinati alla regione. “Sebbene siamo una piccola azienda nel contesto globale, competiamo con multinazionali grazie all’innovazione e all’integrazione tecnologica,” ha spiegato Pozzo. La strategia aziendale include anche un processo di “post-globalizzazione”, con la suddivisione delle filiere produttive in due aree principali: Europa e Americhe, da un lato, e India e Far East, dall’altro, per proteggere la catena del valore.

Giorgetti e Fedriga hanno inoltre apprezzato l’impegno di PMP Industries nella collaborazione con istituti tecnici, ITS e università, a testimonianza di un legame forte tra formazione e industria.

Alla Fantoni, focus su Industria 5.0 e sostenibilità

Successivamente, il ministro ha visitato l’azienda Fantoni di Osoppo, in un incontro che ha permesso di approfondire i recenti sviluppi in chiave di innovazione e sostenibilità. Durante il tour del campus aziendale, Giorgetti ha potuto osservare da vicino gli impianti produttivi e i cantieri in corso, con particolare attenzione agli investimenti tecnologici legati all’automazione avanzata, alla digitalizzazione dei processi e alle tecnologie sostenibili, pilastri della transizione verso l’Industria 5.0.

I rappresentanti dell’azienda, Giovanni e Paolo Fantoni, hanno discusso con il ministro temi cruciali per il settore legno-arredo, come l’impatto dei costi energetici, le normative europee come l’EUDR e il regolamento CBAM, e l’importanza di politiche industriali orientate alla competitività e alla sostenibilità. “Dialogare su argomenti così centrali per il nostro settore è stato un onore,” hanno dichiarato i fratelli Fantoni, sottolineando l’importanza di strategie aziendali che coniughino crescita economica, sostenibilità e valore condiviso.

La visita si è conclusa con un confronto sul ruolo strategico delle imprese italiane, ribadendo la necessità di politiche industriali di lungo termine, in grado di sostenere innovazione e competitività nel panorama globale.

Un segnale di attenzione per l’economia locale

Le due visite hanno messo in luce non solo il dinamismo delle realtà produttive friulane, ma anche l’attenzione delle istituzioni verso il loro ruolo nel definire le direttrici future dell’economia nazionale ed europea. L’innovazione tecnologica, la sostenibilità e la formazione si confermano gli elementi cardine per una crescita economica sostenibile e competitiva.