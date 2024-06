Giorgio Sina riconfermato presidente di Confcommercio Federmotori Fvg

«Un settore strategico per l’economia del Friuli Venezia Giulia. Occupa oltre 2mila persone, senza tenere conto delle centinaia di addetti dell’indotto. E il valore del mercato che movimentiamo si aggira attorno al miliardo di euro all’anno». Lo sottolinea Giorgio Sina, riconfermato presidente del gruppo Confcommercio Federmotori della regione. Vice è stato indicato Stefano Zomero della provincia di Pordenone, in consiglio anche Giorgio Pelizon della provincia di Gorizia.

Sina, al terzo mandato da presidente regionale, assicura un lavoro «sulla linea della continuità che ci vede sempre tutelare le imprese associate davanti ai tavoli istituzionali. A livello nazionale – prosegue –, il rapporto di Confcommercio con Federauto risulta decisivo per avere un costante confronto ai massimi livelli, mentre in Fvg l’interlocuzione con la Regione è positiva e ci consente di vedere garantita un’attenzione mirata alle esigenze delle imprese. Ci fossero i presupposti sul fronte delle risorse, non abbiamo dubbi che potrà essere riproposta l’iniziativa degli incentivi».