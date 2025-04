Giornata internazionale danza: Zilli, Arearea ambasciatori Por Fesr

“La Regione considera la Compagnia Arearea e tutti i partner del progetto ‘Dance Library’ dei veri e propri ambasciatori del Pr Fesr 21-27, un strumento finanziario importantissimo ma che spesso può essere visto come complesso: i protagonisti di questo progetto incarnano un esempio virtuoso e concreto di come il nostro territorio e le realtà che lo rendono vivo e fertile siano capaci concretizzare anche le idee più ambiziose. L’obiettivo che si proponeva questo bando, ovvero di riunire in un unico contenitore la crescita della dimensione economica, la coesione sociale, l’innovazione e il benessere della comunità, ha trovato sublimazione nel progetto che viene presentato in una giornata significativa come quella dedicata

alla danza”.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli alla presentazione degli eventi organizzati dalla Compagnia Arearea per il 29 aprile al Teatro immersivo Maurensig di Feletto Umberto per festeggiare la “Giornata Internazionale della Danza” – istituita dal Comitato dell’International Theatre Unesco dal 1982 – e per illustrare tutto il progetto “Arearea DanceLibrary”, individuato quale “Operazione di importanza strategica” (Ois) del Pr Fesr 2021-2027 che ha beneficiato di un contributo di 200mila euro a valere sulle risorse del Programma.

Il progetto è stato il primo classificato nella graduatoria del bando gestito dalla Direzione cultura “Incentivi per lo sviluppo di progetti finalizzati a valorizzare il ruolo che i musei, le collezioni artistico-culturali e altri prodotti culturali possono svolgere come attori dello sviluppo locale” ed è stato selezionato in considerazione del ruolo riconosciuto alla cultura nello sviluppo non solo nella dimensione economica del settore turistico-culturale, ma anche in quella della coesione sociale, che contribuisce in modo significativo all’integrazione e all’inclusione sociale, all’innovazione e al benessere delle comunità.

Come illustrato dai direttori artistici Roberto Cocconi e Marta Bevilacqua, il progetto mira a garantire non solo un benessere fisico ma anche un benessere sociale, collettivo, di inclusione e integrazione, accessibile a tutte le categorie di cittadini, in linea con i valori base dell’Unione e dei principi orizzontali della politica di coesione.

Si tratta di un progetto triennale che vede anche il coinvolgimento di diversi partner pubblici quali Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Comune di Udine ed Educandato statale collegio Uccellis, e partner privati, ovvero Teatro Club Udine, associazione culturale Kaleidoscienza, Faretra aps, Fondazione Radio Magica, Cas’Aupa, Progettoautismo FVG e Rete Intersezioni.

“La nostra Regione, grazie a progetti come questo, continua a essere ai primissimi posti a livello nazionale nell’utilizzo delle risorse della Programmazione europea e nella qualità dei progetti proposti e finanziati – ha aggiunto Zilli -. L’impegno di Regione Friuli Venezia Giulia è finalizzato ancora una volta a sostenere l’innovazione, l’inclusione e la coesione del sistema regionale, in particolare offrendo sempre nuove opportunità soprattutto ai giovani con l’obiettivo della crescita e dello sviluppo economico e sociale della nostra comunità”.

Zilli ha osservato come sia importante che a un progetto partecipimo soggetti diversi, che coinvolgono aspetti fondamentali della nostra quotidianità come l’istruzione, la salute, il tempo libero. È importantissimo inoltre che siano i più giovani a beneficiare di progetti di questo tipo, affinché siano sempre più veri protagonisti all’interno della comunità in cui vivono e crescono. La giornata di domani ha poi un doppio importante significato, perché la danza non è solo massima espressione per i nostri corpi, ma lo è anche per la mente, perché permette di spaziare, di interpretare, di vivere le emozioni e di trasmetterle a chi ci sta vicino. È uno dei linguaggi più universali che possiamo utilizzare”.

Durante la Giornata, il Teatro Maurensig diventerà dunque luogo di ritrovo per le diverse comunità di corpi e generazioni coinvolte nei percorsi formativi del progetto “Arearea Dance Library” e vedrà la partecipazione attiva non solo di tutti i partner, ma anche delle scuole di danza del territorio. Si comincerà al mattino, alle 9.30. Dopo l’accoglienza e i primi laboratori seguirà una jam con musica dal vivo e uno spettacolo delle allieve e degli allievi dell’Uccelli.

La giornata proseguirà poi nel pomeriggio con nuovi laboratori, alcune performance tra cui anche quella della compagnia laziale “Mandala dance company”. A chiudere la giornata, un dj set dalle 20.30. La giornata sarà a ingresso gratuito, a eccezione per le performance in programma tra le 18.30 e le 19.45. La prenotazione non è obbligatoria ma vivamente consigliata su [email protected]. L’intero programma è disponibile su https://arearea.it.

Assieme ai due direttori artistici sono intervenuti tra gli altri Ornella Comuzzo, assessore alla cultura del Comune di Tavagnacco; Denis Caporale, direttore generale di Asufc; Claudio Mansutti, direttore artistico della Fondazione Bon; Luisa Amprimo di FareTra; Elena Rocco, presidente Fondazione Radio Magica; Alessandra Pergolese, presidente di Teatro Club Udine; Walter Sguazzin, di ProgettoAutismo FVG; Mattia Cuttini, rappresentante del direttivo di Kaleidoscienza.