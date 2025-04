Giornata vittime lavoro, Bordin: “Intensificare prevenzione”

“Garantire a chi lavora condizioni di sicurezza è un dovere etico anche per le istituzioni e per la politica, che deve mettere in campo tutte le azioni possibili per affiancare gli imprenditori in questo compito strategico”.

Lo sottolinea Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale Fvg, in occasione della Giornata mondiale dedicata alle vittime del lavoro e dell’amianto.

“Istituita nel 2005, questa Giornata è un’occasione per riflettere sul tema della prevenzione – aggiunge il massimo rappresentante dell’Assemblea legislativa Fvg -, sempre più essenziale in ogni campo”.

Il 28 Aprile è dedicato anche alle vittime dell’amianto, un tema particolarmente sentito in Friuli Venezia Giulia a causa dell’utilizzo di questo materiale nei cantieri navali.

“La Regione ha messo in campo negli anni importanti misure – ricorda Bordin -, tra le quali la mappatura digitale per tracciare i siti e i contributi economici per privati e imprese orientati allo smaltimento dell’amianto, per i quali sono stati erogati 18 milioni di euro negli ultimi sei anni. Interventi – conclude il presidente del Cr Fvg – che sono stati esplicitamente apprezzati dall’Osservatorio nazionale amianto, un aspetto che ci incoraggia a procedere in questa direzione”.