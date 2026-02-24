Giovani Imprenditori, al centro relazioni e cultura d’impresa

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alto Adriatico sta conducendo in queste settimane un percorso di lavoro centrato sulle relazioni e sulla crescita culturale dell’impresa, con un’impostazione volutamente trasversale e coerente con le direttrici strategiche dell’Associazione.

«Siamo un gruppo multisettoriale – spiega la Presidente Francesca Ros, marketing manager dell’omonima azienda di Azzano Decimo, specializzata nella lavorazione della lamiera – e questo ci porta naturalmente a uscire dagli schemi tradizionali; la nostra volontà è costruire rapporti con i rappresentanti delle diverse realtà produttive e favorire connessioni che possano essere utili a tutti. Più che concentrarci su singole tematiche, stiamo lavorando per rafforzare la cultura d’impresa e le relazioni tra i membri del Gruppo, che sono fondamentali per il confronto quotidiano».

Il programma dei prossimi mesi rispecchia questa impostazione: il GGI parteciperà alla serata conclusiva della Pordenone Design Week e ha organizzato un corso sull’Intelligenza Artificiale alla LEF, scelta perché rappresenta il luogo migliore dove affrontare questi temi sia in termini di competenze sia per il valore che esprime nel sistema territoriale.

È inoltre in fase di definizione un viaggio al Parlamento europeo, con visite agli uffici di Confindustria e della Regione per comprendere direttamente il funzionamento delle istituzioni e le dinamiche che incidono sull’attività d’impresa.

Un’attenzione particolare è rivolta anche alle nuove generazioni: il GGI è focalizzato su due incontri nelle scuole superiori del Pordenonese e dell’Isontino sul tema «Fare nuova impresa», con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo produttivo e alla responsabilità imprenditoriale. Un’iniziativa che si inserisce pienamente nella strategia delineata dalla Presidenza di Confindustria Alto Adriatico, da sempre orientata a rafforzare il dialogo tra sistema industriale e scuola e a contribuire alla formazione della futura classe imprenditoriale del territorio.

Accanto a queste iniziative, il GGI valorizza le attività promosse dalle aziende aderenti quando presentano carattere di interesse comune, contribuendo a rafforzarne la diffusione all’interno della rete associativa, come nel caso dell’incontro che si svolgerà il 9 marzo alla Colussi Ermes Srl di Casarsa della Delizia, nel Middleby Innovation Center. Il calendario si integra, infine, con le proposte del movimento nazionale dei Giovani Imprenditori, alle quali viene incentivata la partecipazione.