Giovedì Prima di Tutto, l’ultimo appuntamento dell’anno a Udine

E’ in programma domani al Centro Culturale delle Grazie Piazza I maggio 24 a Udine l’ultimo appuntamento dell’anno di Giovedì prima di tutto, l’incontro del primo giovedì del mese organizzato dall’istituto di credito cooperativo PrimaCassa FVG. Il tema che sarà affrontato domani è legato alla denatalità; in particolare il titolo della tavola rotonda è “Le tendenze demografiche: denatalità e invecchiamento della popolazione. Stime, interventi e riflessioni”. Interverranno per portare la loro testimonianza sull’argomento Alessia Rosolen, Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Agnese Gatti del Dipartimento Politiche per la famiglia, Luca Grion, Professore associato di Filosofia Morale all’Università di Udine e Alessio Fornasin, Docente di Demografia all’Università di Udine. Durante la serata si svolgerà anche la consegna delle borse di studio agli studenti soci dell’istituto di credito che si sono distinti nell’anno scolastico 2022/2023.

Giungono così al termine, per questo 2023, gli incontri di PrimaCassa Fvg rivolti alla comunità , che nel loro ciclo 8 appuntamenti, hanno coinvolto 32 relatori di spicco del settore socio-economico, culturale e scientifico chiamati ad affrontare temi di grande attualità e moderati dalla giornalista Monica Bertarelli. Più di 2000 sono state le persone che hanno assistito alle tavole rotonde; un pubblico attento che ha dimostrato grande interesse per gli argomenti affrontati. Ed era questa la volontà di PrimaCassa FVG, vale a dire quella di condurre la comunità in un percorso condiviso di acquisizione di maggiore consapevolezza verso tematiche di rilievo nella nostra società. “Siamo entusiasti dell’importante partecipazione della comunità agli incontri, a testimonianza del valore dei temi affrontanti e della bontà del progetto” dichiara il presidente dell’istituto di credito cooperativo Giuseppe Graffi Brunoro . Intelligenza artificiale, sostenibilità e transizione energetica, sport come risorsa della società, le opportunità di formazione e professionali per i giovani, i nuovi media e le minacce dell’informazione scorretta sono stati i punti attorno ai quali i relatori si sono confrontati nel corso degli incontri che hanno avuto luogo nei teatri e auditorium della provincia di Udine, da Tolmezzo a Codroipo, da Gemona a Buia, da Udine a San Daniele. Non è stato possibile, a causa dell’allerta rossa, realizzare l’appuntamento di novembre, in cui gli ospiti, a Tarcento, avrebbero parlato dei cervelli in fuga dalla nostra regione. Un incontro che sarà recuperato il prossimo anno.