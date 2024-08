Giunta Fedriga: 2 euro in meno per le rette delle case di riposo

Due euro in più per ridurre le rette delle strutture residenziali, i centri semiresidenziali e la quota del budget degli anziani inseriti nei progetti dell’abitare inclusivo. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi al termine della giunta, complessivamente l’esecutivo stanzierà 8 milioni di euro nel triennio 2024/26 al fine di ridurre l’impatto sugli ospiti non autosufficienti delle case di riposo convenzionate e dei centri semiresidenziali dovuto all’aumento delle rette conseguente al generale incremento dei costi legati in particolare al personale, all’energie e ai servizi. Il provvedimento prevede, a partire dal 1 settembre 2024, l’incremento di 2 euro (dagli attuali 21,50 a 23,50 al giorno) della quota fissa del contributo per l’abbattimento della retta riconosciuto agli ospiti non autosufficienti accolti nelle residenze per anziani convenzionate con la Regione. Rimane invariata la quota legata al reddito. Sempre l’esecutivo su proposta dell’assessore alle Finanze Barbara Zilli ha definito le modalità per «la richiesta da parte dei Comuni del Friuli Venezia Giulia delle anticipazioni di liquidità per investimenti sostenuti a valere su progetti finanziati da fondi statali o dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: si tratta di un fondo che è stato approvato in sede di assestamento di bilancio dai Comuni, quando abbiamo allocato 12 milioni di euro, in aggiunta agli 8 milioni iniziali» ha spiegato Zilli. Infine via libera al finanziamento di 2 borse di studio per la formazione specialistica in farmacologia e tossicologia clinica destinate alla Scuola di specializzazione in farmacologia e tossicologia clinica dell’Università di Trieste e di Verona e 3 per la formazione specialistica in fisica medica. GUARDA IL VIDEO