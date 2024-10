Dalla giunta 79 milioni per il nodo ferroviario di Porto Nogaro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il raccordo ferroviario di Porto Nogaro prende vita. La giunta regionale ha approvato lo Studio di fattibilità delle alternative progettuali legate al nuovo collegamento ferroviario tra la via navigabile del fiume Corno e la linea ferrovia Trieste-Venezia nell’area di Porto Nogaro.

L’esecutivo su proposta dell’assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini ha approvato anche due interventi inerenti al settore produttivo del bosco legno che si traducono in due bandi per un totale di 6,5 milioni finalizzati principalmente all’ammodernamento e all’ottimizzazione dei processi produttivi, dei modelli organizzativi e di business, delle linee di prodotto e di servizio, oltre a sostenere investimenti accessori in beni materiali e immateriali, anche volti al mantenimento dell’occupazione esistente e alla crescita di nuovi posti di lavoro durevoli.