BUSINESS FVG
martedì 11 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Giunta nomine: ok Graberi amministratore unico ferrovie Udine-Cividale
Fvg-Canada: Callari, fondamentale favorire partnership per sviluppo IA
Nuova funzionalità sul sito di Arpa FVG per lo scarico degli...
Cormons, presentato il 3° Festival Il Mondo Fuori
Al Porto turistico Marina Uno di Lignano Riviera il prestigioso Blue...
Amnesty International, a Udine il 14 ottobre violati diritti umani
Canna fumaria si surriscalda, va a fuoco il tetto: anziane scappano...
Autismo: nasce a Feletto il ‘Villaggio Cainero’, modello nazionale di cohousing
Protocollo Cgil, Cisl e Uil su occupazione e appalti: sarà presentato...
Per schivare un cinghiale, esce di strada e si cappotta con...
Giunta nomine: ok Graberi amministratore unico ferrovie Udine-Cividale

Graberi è stato riconfermato in tale ruolo
Redazione
Autore: Redazione

La Giunta per le nomine del Consiglio regionale, presieduta da Mauro Bordin, ha espresso parere favorevole a maggioranza alla nomina di Gianpaolo Graberi alla carica di amministratore unico della società Ferrovie Udine-Cividale.

Graberi, già in carica da diversi anni come amministratore unico della società, è stato quindi riconfermato in tale ruolo. Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), che si è astenuto, ha espresso dubbi “sulla mancanza di avvicendamento delle nomine”. L’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha replicato che “la sua conferma è giustificata da esperienza, professionalità e risultati ottenuti”.

