Giunta regione riunita a Capriva: 15 milioni per crisi Trieste e treni storici

E’ stato approvato dalla Giunta regione lo Schema di accordo di programma per la riconversione e la riqualificazione dell’area di crisi industriale complessa di Trieste, voluto dalla Regione e dal ministero delle Imprese e del made in Italy. Mette a disposizione risorse economiche per 15 milioni di euro.

Int. Sergio Emidio Bini

Ass. Attività produttive Fvg

Nella stessa seduta la Giunta ha approvato il programma 2025 dei treni storici, che nel territorio registrano spesso il tutto esaurito.

Int. Cristina Amirante

Ass. Infrastrutture e Territorio Fvg