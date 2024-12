Giunta: si alle audizioni sul Tagliamento. 500 mila euro per le cure palliative

Entro il 31 dicembre gli enti pubblici che gravitano sul bacino del Tagliamento dovranno fornire il nome di 5 esperti alla direzione regionale ambiente per avviare una audizione con gli stessi entro il mese di febbraio. La giunta regionale con una generalità ha di fatto dato seguito alla mozione approvata dal consiglio regionale alcune settimane fa su proposta del consigliere Markus Maurmair per un approfondimento sugli interventi da adottare sul fiume Tagliamento per mitigare il rischio idrogeologico. L’obiettivo è di favorire la migliore comprensione degli interventi previsti e inseriti nel Piano di gestione del rischio alluvioni come la traversa di Dignano. L’esecutivo su proposta dell’assessore alle Attività Produttive ha poi approvato l’emanazione di un bando, nei primi 4 mesi del 2025, dal valore di 15 milioni di euro per finanziare progetti relativi alla produzione di idrogeno da fonti rinnovabili. Infine su proposta dell’assessore alla Salute Riccardo Riccardi è stato erogato un importo di 500 mila euro all’Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs) per l’acquisizione di beni e servizi a supporto delle Unità di cure palliative domiciliari e degli Ambulatori degli enti del Servizio sanitario regionale. GUARDA IL VIDEO