Gli Agenti di commercio Confcommercio Fnaarc pronti alle elezioni Enasarco

I presidenti delle associazioni provinciali Agenti Fnaarc del Nord Est aderenti a Confcommercio si sono incontrati a Mestre con il presidente Alberto Petranzan e la dirigenza nazionale, in preparazione alle elezioni per il rinnovo degli organi direttivi della Fondazione Enasarco, che si terranno online dal 6 al 16 giugno.

Durante l’incontro, fa sapere il vicepresidente nazionale e presidente regionale e provinciale di Udine Massimiliano Pratesi, è stato espresso apprezzamento per la gestione attuale della Fondazione, che ha prodotto un utile superiore al miliardo di euro, portando il patrimonio complessivo a quasi 10 miliardi. «Si tratta di un risultato importante a garanzia del futuro delle pensioni degli agenti di commercio, frutto di una gestione attenta, responsabile e condivisa tra tutte le associazioni di rappresentanza degli agenti e delle case mandanti – ha spiegato Petranzan –. Come Agenti Confcommercio Fnaarc continueremo a vigilare affinché le risorse della Fondazione siano impiegate in modo trasparente ed efficace, nell’interesse esclusivo della categoria».

Tra i temi centrali emersi durante l’incontro, particolare attenzione è stata dedicata al contributo di solidarietà. I presidenti hanno evidenziato la necessità di rivedere questo strumento affinché risulti realmente efficace nel sostenere i colleghi in difficoltà, oppure si sommi ai contributi previdenziali di ciascun iscritto al fine di aumentare il valore delle pensioni.

In vista delle prossime elezioni Enasarco i presidenti delle associazioni Agenti Confcommercio Fnaarc del Nord Est hanno espresso un giudizio positivo sulla coalizione “Agenti cresciamo uniti” e fatto appello alla partecipazione al voto.