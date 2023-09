Gli albergatori: nessun caro prezzi, accuse ingenerose

Caro prezzi, gli albergatori non ci stanno. Confcommercio Federalberghi del Friuli Venezia Giulia respinge ogni forma di generalizzazione sul costo di camere e servizi nel corso di questa estate. “Se qualcuno ha ecceduto nell’incremento delle tariffe di beni e servizi – afferma la presidente regionale Paola Schneider a nome dei colleghi –, la categoria non può essere accusata di aumenti indiscriminati, in un contesto in cui sono cresciuti per tutti i costi generali, tra l’altro dopo un biennio segnato dalla pandemia che ci aveva messo letteralmente in ginocchio”.

La situazione, prosegue Confcommercio Federalberghi Fvg in una nota, è molto variegata: “Ci sono località in buona salute, in particolare Trieste e Grado, altre più in difficoltà, ma nelle quali non emergono rincari superiori a un’inflazione che sfiora il dieci per cento. Al tempo stesso, sono differenziati i momenti che stanno passando i diversi comparti. C’è chi soffre in termini di occupazione. Chi sta avendo risultati simili o perfino migliori di un 2022 che è stata una stagione eccezionale se pensiamo che si era in uscita dal Covid. Chi, invece, è decisamente sotto i livelli del 2019. Di qui la messa in campo di strategie diverse sul fronte tariffario, ma con un elemento sostanzialmente comune: aumenti in linea con il trend dell’inflazione”.

Sugli aumenti che gli stessi albergatori subiscono il messaggio è chiaro. “È indiscutibile che c’è stata una vera e propria esplosione, a partire dai prodotti alimentari, ma anche dai servizi che gli hotel devono garantire per poter essere all’altezza delle esigenze e delle richieste della clientela. In questo momento – conclude Confcommercio Federalberghi Fvg – crediamo fondamentale evitare critiche ingenerose e opportuno promuovere l’eccellenza del turismo regionale, in concertazione con la Regione e gli enti locali”.