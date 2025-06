Gli allievi eccellenti premiati da Civiform

Venerdì 6 giugno il Centro di formazione Civiform ha premiato gli allievi delle sedi di Cividale del Friuli e di Trieste – Opicina che nell’anno formativo 23/24 si sono contraddistinti per stile relazionale, motivazione e proattività, ottenendo ottimi risultati in “Scuola in Regola Plus – Mi stai a cuore”, il modello educativo che punta a valorizzare atteggiamenti positivi, consapevolezza, Life Skills cognitive, emotive e relazionali.

Nella cornice del Teatro Ristori di Cividale, sono stati premiati i giovani più meritevoli, alla presenza di Roberto Molinaro e Chiara Franceschini, rispettivamente presidente e direttrice di Civiform, di Patrizia Pavatti per la Regione FVG, dell’assessore comunale Rita Cozzi e di Lara Paone, direttrice di Scuola Centrale Formazione. Con loro, il capitano Francesco Botrugno e Giuseppe Palladino della Pattuglia acrobatica nazionale. Sul palco Manuela Battistutta, coordinatrice di Scuola in Regola, i docenti Davide Carboni, Cristina Chessa e Valentina Pagano e due allievi, Kevi e Denise.

Per il settore agroalimentare, riconoscimenti per Alessandro Battiston e Agnese De Radio, per i Grafici, Jacopo Bensa e Nicole Benati. Per la ristorazione, Alexandar Dordevic e Gaia De Corti; per il benessere Elisa Ambrosini; per il settore informatico Matteo Alliu; per il settore elettrico Riccardo Ferreghini e per il settore meccanico Hussein Khalife. Un premio speciale anche per due giovani ospiti della Comunità Civiform che hanno raggiunto obiettivi professionali e di vita importanti: Amarildo Lleshi e Nader Alì.

Vincono un viaggio premio in Liguria grazie alla collaborazione con il CFP Villaggio del Ragazzo e al contributo del Rotary Tolmezzo Alto Friuli e del Lions Club di Cividale. La premiazione è stata seguita dallo spettacolo teatrale “Altrove” portato in scena dal gruppo di animazione scolastica dopo il recente esordio al Palio studentesco “Città di Udine”. Lo spettacolo esplora il senso di smarrimento dell’adolescenza, seguendo il viaggio interiore di un ragazzo, tra personaggi fiabeschi e riferimenti letterari.