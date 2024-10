Gli artigiani a scuola di intelligenza artificiale generativa

«Modelli di linguaggio avanzati e applicazioni dell’AI generativa nei processi aziendali». È su questo tema che gli artigiani della provincia di Udine, su iniziativa del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato-Imprese Udine, si misureranno martedì 22 ottobre alle ore 18 a villa Nachini di Corno di Rosazzo. A guidare gli imprenditori nell’esplorazione di questa nuova tecnologia sarà il professor Paolo Omero, docente a contratto all’Università di Udine e fondatore di InfoFactory, nata nel 2003 come spin-off del laboratorio di intelligenza artificiale dell’Università di Udine, inizialmente orientata alla ricerca e poi sviluppatasi nel progettare e realizzare servizi e prodotti digitali per aziende, startup e pubbliche amministrazioni.

La partecipazione è gratuita e, sottolinea il presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Udine Marco Battistutta, «non è necessaria una preparazione tecnica: sarà sufficiente munirsi della voglia di guardare avanti e di cogliere le opportunità che il futuro offre. Sarà un’occasione imperdibile per iniziare a capire come l’AI può semplificare il lavoro, migliorare l’efficienza e far crescere le aziende». Per informazioni e iscrizioni: www.confartigianatoudine.com.