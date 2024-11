Gli ‘States’ a Milano, anteprima di Open Dialogues a Milano

«Con il ritorno di Donald Trump alla presidenza, il mondo intero si interroga sul nuovo scenario geoeconomico e geopolitico: dai dazi alle guerre in Ucraina e Medio Oriente, il 2025 potrebbe riservarci molte novità. L’appuntamento di marzo a Udine sarà più utile che mai, per fornire al sistema Italia e alle imprese dei punti di riferimento». Il direttore scientifico di Open Dialogues for the Future Federico Rampini introduce così il tema che tratterà nel suo intervento all’anteprima che la Camera di Commercio Pordenone-Udine assieme a The European – Ambrosetti organizza a Milano, a palazzo Giureconsulti, martedì 3 dicembre. Una anteprima speciale, che anticiperà la terza edizione del forum Odff, su cui si sta già lavorando per “andare in scena” il 6 e 7 marzo 2025 a Udine.

«A Milano – aggiunge il presidente Cciaa Pn-Ud e PromosItalia Giovanni Da Pozzo – presenteremo alcune delle idee che abbiamo in cantiere per Odff3. E lo faremo alla maniera che è propria del nostro forum, cioè con un’analisi della situazione internazionale, concentrata in questo caso sul tema degli Stati Uniti e sui nuovi equilibri mondiali dopo le elezioni dello scorso 5 novembre». Per questo, oltre a Da Pozzo e a Rampini, introdurrà i lavori l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti Mariangela Zappia e ci saranno anche Robert Allegrini, presidente della Niaf – National Italian American Foundation, e Simone Crolla, consigliere delegato dell’American Chamber of Commerce.

Ad accompagnare questa anteprima milanese ci sarà anche il “padrone di casa”, Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio Milano MonzaBrianza Lodi, ma tutto il sistema istituzionale Fvg sarà presente, con una delegazione di rappresentanti delle istituzioni che, assieme anche a PromosItalia, collaborano e contribuiscono alla realizzazione di Open Dialogues, cioè Giuseppe Morandini, presidente Fondazione Friuli, Roberto Pinton, rettore dell’Università di Udine, nonché l’assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, cui spetterà il compito di concludere la mattinata di lavori, prevista con inizio alle 10.30 e trasmessa anche in streaming su opendialogues.eu per consentire a tutti – e in particolare al pubblico friulano – di assistervi.

E se il presidente Da Pozzo presenterà la prossima edizione di Odff, a fornire qualche primo dettaglio sul programma sarà Filippo Malinverno di Ambrosetti.