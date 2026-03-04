  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 4 Marzo 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Gli studenti del Sello realizzeranno la mascotte ufficiale di Eyof Lignano...
Mobilità sanitaria, in Fvg saldo negativo di 10 milioni
Guerra nel Golfo, petrolio shock: greggio +13,5% e gasolio +34% in...
Fondazione Renati, l’ex teatrino diventa sala multimediale
Confagricoltura: “Stop ai tagli al biogas, l’Italia non può perdere energia...
Udine, boom di domande per il Bando Rilancio: richieste oltre il...
Colata di cemento tra i canali di Udine sud, l’ira di...
Finest e Regione: “patto” per aiutare le imprese del Nordest
Aquileia, la Regione conferma il sostegno: 46 progetti per il sito...
E’ già in carcere, nuova misura cautelare per truffatore seriale
Gli studenti del Sello realizzeranno la mascotte ufficiale di Eyof Lignano 2027

Ronchi dei Legionari, 4 marzo 2026. La vicepresidente di Eyof Lignano 2027, la campionessa olimpica della scherma, Mara Navarria, ha incontrato gli studenti e gli insegnanti di 4 classi del Liceo Artistico “Giovanni Sello” di Udine per illustrare i giochi olimpici della gioventù europea e gli obiettivi dell’evento. Sarà la seconda volta che Lignano e il Friuli Venezia Giulia ospiteranno l’edizione estiva di questa grande kermesse sportiva dedicata ai giovani di 50 paesi. Agli alunni è stato chiesto di realizzare una serie di bozze relative alla mascotte ufficiale dei giochi. La scelta definitiva verrà presa nei prossimi giorni così da poterla presentare pubblicamente nella primavera 2026.

La dirigenza scolastica, gli insegnanti e gli stessi studenti hanno espresso la loro soddisfazione per la scelta del proprio istituto, dimostrando entusiasmo e piena collaborazione. Nel frattempo continua il lavoro di preparazione delle varie attività da parte del comitato organizzatore di Eyof 2027 che, dai propri uffici sta avendo, in questi giorni, una serie di riunioni da remoto con i responsabili del Comitato Olimpico Europeo, la cui commissione tecnica sarà in Friuli Venezia Giulia alla fine del mese di aprile, in occasione di un primo importante test Event dedicato al triathlon, il “Lignano Eete Triathlon Memorial Ardito, a cui parteciperanno anche atleti della categoria U18 sulle distanze sprint (750m nuoto, 20km bici, 5km corsa), le stesse del programma di gara di Eyof 2027.

