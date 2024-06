GLP si conferma eccellenza internazionale nella proprietà intellettuale

Giunti alla metà di questo 2024 già arrivano alcune importanti conferme per GLP che si riconferma tra le eccellenze internazionali nel settore della proprietà intellettuale migliorando ancora il posizionamento qualitativo a livello internazionale. Nel primo semestre 2024 GLP ha già ricevuto due prestigiosi riconoscimenti internazionali che fanno raggiungere allo studio di consulenza in proprietà intellettuale il migliore posizionamento di sempre nel settore.

GLP è da quasi 60 anni il riferimento per tutti gli innovatori che richiedono una consulenza strategica a 360° capace di tutelare e valorizzare i propri brevetti, marchi, e design, sfruttandone l’effetto leva per ottenere leadership di mercato. Il Gruppo ha avuto un percorso di crescita unico con uffici a Udine, Milano, Bologna, Perugia, San Marino, in cui vari professionisti sono a supporto dei Clienti provenienti da ogni settore della tecnica, molti dei quali veri e propri leader internazionali di mercato.

Financial Times – in collaborazione con Statista – ha appena pubblicato il report «Europe’s Leading Patent Law Firms» che seleziona ogni anno i migliori studi di proprietà intellettuale in Europa per i servizi di consulenza strategica brevettuale, confermando una posizione di assoluta eccellenza per GLP. Per il quinto anno consecutivo, infatti, Financial Times e Statista hanno incluso GLP in questa prestigiosa classifica, riconoscendola in ciascuna delle categorie tecniche oggetto di analisi. Secondo tale classifica, GLP risulta lo studio italiano con il maggior numero di posizionamenti e tra i più importanti anche a livello europeo, ottenendo cinque posizionamenti Gold e un Silver nei sei settori industriali di competenza.

I due managing partner Davide L. Petraz e Daniele G. Petraz commentano orgogliosi: «…questo ulteriore riconoscimento conferma il successo dell’approccio che tutto il gruppo GLP nelle sue differenti declinazioni adotta quotidianamente verso ciascun singolo Cliente per offrirgli il miglior servizio possibile e premia le azioni interne atte a rafforzare qualità ed eccellenza …» e aggiungono che «migliorare la classifica rispetto allo scorso anno risultando Gold nei settori di Ingegneria Meccanica, Elettronica, Fisica, Biotecnologie, Alimenti e Salute, Materiali e Nanotecnologie, Informatica e Software, nonché “Silver” nel settore Chimica e Farmaceutica conferma quanto sopra ed impone l’obiettivo di un ulteriore miglioramento per continuare a perseguire l’eccellenza, sempre.»

Anche Il mercato IP cinese ha confermato selezionato GLP tra i migliori studi in Europa: a Pechino è stata premiata per il quarto anno consecutivo tra le “2024 Recommended International IP Agencies”, confermandosi inoltre la sola società di consulenza specializzata italiana tra le realtà riconosciute. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato a Daniele G. Petraz, co-managing partner di GLP, che ai media ha rilasciato questa dichiarazione:

«È stato un piacere rappresentare GLP alla 14a edizione del “China IP International Annual Forum & Annual Conference of In-house IP Managers in China”, ed ancora di più lo è stato ricevere il premio che conferma la nostra vision e suggella nuovamente un risultato positivo dovuto all’attitudine di continuo miglioramento e di ricerca della qualità, specie in un mercato strategico e in continua crescita come quello cinese. Un grazie speciale anche a tutti i clienti e un grande plauso al tutto il Team che si impegna giorno dopo giorno». Il mercato cinese riconosce un posizionamento di forte leadership per lo Studio che è ormai punto di rifermento per i maggiori player tecnologici locali.