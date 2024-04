Go 2025 vola a Bruxelles

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Go 2025 protagonista per i prossimi tre giorni all’Europarlamento di Bruxelles. Trasferta in Belgio infatti in queste ore per il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, il presidente del Gect Paolo Petiziol, l’assessore regionale alla cultura Mario Anzil ed il presidente del consiglio regionale Mauro Bordin: oggi il programma prevede la presentazione della capitale europea della cultura 2025 presso la sede di rappresentanza della Regione, mentre domani pomeriggio spazio ad un concerto che la Fvg Orchestra diretta da Paolo Paroni proporrà agli europarlamentari: il titolo dell’evento è “A dream without borders”, un sogno senza confini. Mercoledì infine bilancio finale del viaggio a Bruxelles prima di fare ritorno a casa. E intanto in queste stesse ore la Banca centrale slovena ha annunciato che il prossimo anno, proprio in occasione di Go 2025, sarà emessa una moneta commemorativa del grande evento che Nova Gorica e Gorizia si apprestano ad ospitare. Un modo in più per comunicare l’unicità di questo territorio capace di superare ogni ostacolo della Storia.