“GO! 2025 Meets Creative Europe”, giornata informativa per gli operatori culturali

Ospitata nell’Xcenter di Nova Gorica (Delpinova ulica 20) si terrà giovedì 14 novembre una giornata di presentazione del Programma Europa Creativa e dei bandi in uscita, con ospiti da Slovenia e Italia. L’iniziativa unisce esperti da entrambe le parti del confine e si rivolge a quanti sono interessati alla cooperazione internazionale nei settori culturali e creativi. Un evento organizzato dal Desk Slovenia Europa Creativa, coordinato dal Motovila Institute, e dal Desk Italia Europa Creativa, coordinato dal Ministero della Cultura – Direzione generale Creatività contemporanea, in collaborazione con il GECT GO e con l’ente pubblico GO! 2025.

Gli incontri si svolgeranno in lingua inglese e la partecipazione è gratuita, previa iscrizione sul sito www.go2025.eu (link all’interno della news dedicata). L’appuntamento è indirizzato a tutti gli operatori culturali che vogliono dare vita a progetti internazionali e ottenere il sostegno finanziario dal programma Europa Creativa dell’UE.

Durante la mattinata verrà presentato il prossimo bando sui Progetti di Cooperazione Europea 2025 insieme a esempi di buone pratiche dall’Italia (Dance Well, coordinato dal Comune di Bassano del Grappa) e dalla Slovenia (ACT – Art, Climate, Transition e Greenstage, entrambi implementati dal Bunker Institute di Lubiana). Oltre alla discussione guidata da Marco Marinuzzi, valutatore di progetti culturali finanziati dall’Ue e project manager di GO! 2025, i partecipanti avranno anche l’opportunità di prenotare sessioni di assistenza tecnica individuale con i rappresentanti dei Desk di Europa Creativa di Italia e Slovenia: Anna Conticello, Marzia Santone e Mateja Lazar.