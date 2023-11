Go 2025, sette le opere prioritarie nel capoluogo isontino

Sono sette le opere ritenute fondamentali dal Comune di Gorizia in vista dell’appuntamento con la capitale europea della cultura.

L’illuminazione del castello e della galleria Bombi, la riqualificazione della strada verso il monastero della Castagnevizza, il posizionamento di impianti di videosorveglianza al parco del municipio. Sono alcune delle sette opere ritenute cardine dall’amministrazione comunale di Gorizia in vista dell’appuntamento con la capitale europea della cultura. E le sette “meraviglie” saranno inserite all’interno di un accordo di collaborazione con la Regione per “l’attuazione – come si legge nell’apposita delibera della giunta Ziberna – di interventi funzionali alla realizzazione delle iniziative previste dall’evento Go 2025” ritenendoli i siti di “interesse” nell’ambito dell’iniziativa che vedrà protagoniste il capoluogo isontino e la vicina Nova Gorica. Oltre ai luoghi sopra citati, ad essere inseriti nella lista delle opere pubbliche ritenute fondamentali ci sono la rifunzionalizzazione del teatro comunale, la realizzazione di un’area sosta camper in viale Oriani, la messa a nuovo dell’Auditorium di via Roma e l’implementazione di arredi urbani con abbellimento di diverse intersezioni stradali. GUARDA IL VIDEO