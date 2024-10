Go 2025, una birra transfrontaliera unirà i due lati dell’ex confine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una birra transfrontaliera, prodotta da due birrifici rispettivamente di Gorizia e Nova Gorica, per brindare all’unità di questo territorio in vista di Go2025. E’ quella realizzata dalla goriziana Antica Contea in collaborazione con la novogoricana Reservoir Dogs, presentata al caffè-libreria Maks della cittadina slovena. L’idea nasce dalla già esistente manifestazione “Borderless Beer” nata nel 2020 ed organizzata ogni agosto in piazza Transalpina dalle due realtà per ricordare la domenica delle scope, quando nel 1950 per la prima volta durante la Guerra Fredda i residenti dell’allora jugoslava Nova Gorica potettero a piedi attraversare il confine per recarsi a fare acquisti nella vicina Gorizia.