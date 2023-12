Go Makers: Gorizia il cuore pulsante di artigianato e gusto

Al via la prima edizione di GO Makers!, un’intensa due-giorni che riunisce artigiani e produttori del Carso goriziano e triestino. Nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 dicembre, dalle 11.00 alle 19.00 con ingresso gratuito, a Palazzo Strassoldo in Piazza Sant’Antonio a Gorizia oggi sede del Grand Hotel Entourage, in programma esposizioni, degustazioni, laboratori per adulti e bambini, esperienze immersive nei sapori e nelle tradizioni più autentiche del territorio.

L’inaugurazione domani, venerdì 8 dicembre, alle 10.30 con il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, dell’assessore comunale alle Attività produttive e Grandi Eventi Luca Cagliari, del presidente della Commissione Cultura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Diego Bernardis, del Presidente di Confartigianato Gorizia Ariano Medeot, del presidente di Confartigianato Fvg Graziano Tilatti e del Presidente Gal Carso – Las Kras David Pizziga.

Seguirà un brindisi – con i vini del Carso e i cicchetti di Chiara Canzoneri – offerto da Gal Carso-Las Kras e Confartigianato, accompagnato dall’omaggio musicale del Piccolo Opera Festival con la soprano Kamila Karginova e il chitarrista Eduardo Cervera.

GO Makers avrà il suo cuore pulsante nell’area mercato, dove si potranno scoprire i prodotti degli agricoltori del Carso Goriziano e Triestino: miele, formaggi, marmellate, salumi, vino, dolci della tradizione, idee speciali anche per imbandire le nostre tavole natalizie. Presenti anche numerosi artigiani espositori, che presenteranno le loro opere, mostrando la ricchezza e la diversità del talento locale.

Nell’area enoteca poi, si potranno assaporare i deliziosi cicchetti preparati da Chiara Canzoneri – nota chef locale, molto attiva anche nella condotta Slow Food di Gorizia – accompagnati da una selezione di vini scelti dalle diverse case vinicole dell’area transfrontaliera di Gorizia e del Carso. Durante le due giornate di GO Makers, ogni ora, una nuova cantina porterà in scena i propri vini, per far scoprire e apprezzare una varietà di gusti e abbinamenti.

Per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio, durante la due giorni sono in programma anche numerosi laboratori e degustazioni guidate, incontri con esperti e artigiani locali.

Venerdì 8 dicembre, in Sala Caminetto, alle 11.00 la prima degustazione guidata in programma sarà “Tra persuasione e retorica – Gorizia raccontata dal vino”: per scoprire i segreti di sei vini eccezionali che rappresentano l’essenza delle zone vitivinicole che circondano Gorizia. Questa degustazione guidata da Matteo Bellotto – narratore del vino di grande talento e vincitore di numerosi premi letterari – porterà in un viaggio sensoriale attraverso un territorio piccolo, ma straordinariamente ricco.

Alle 12.30, “Oslavia… e i magnifici 7 della Ribolla gialla!” assieme a Robi Jakomin (GAL Carso LAS Kras), esperto assaggiatore di vini e collaboratore dell’Associazione dei Viticoltori del Carso, si esplorerà l’epica storia dei magnifici sette vignaioli di Oslavia: Prinčič, Fiegl, Gravner, Il Carpino, La Castellada, Primosic e Radikon, nomi leggendari che hanno scolpito il destino della viticoltura locale, nazionale e internazionale. La loro dedizione ai vini macerati e alla Ribolla Gialla ha trasformato questa varietà in un simbolo di eccellenza e autenticità. Insieme, questi pionieri hanno plasmato un viaggio enologico senza precedenti, creando vini unici che raccontano storie di territorio e passione.

Il pomeriggio di venerdì 8 dicembre si aprirà alle 14.00, sempre in Sala Caminetto, con la presentazione del libro “Di Terra e di Vino” di Matteo Bellotto: un viaggio attraverso le memorie famigliari e la storia popolare del Friuli, dove l’autore dimostra come il vino sia un elemento fondamentale nella vita e nella cultura locale. Il pubblico potrà sorseggiare un calice di vino locale lasciandosi avvolgere dalle parole di Bellotto, in una presentazione che unisce letteratura e degustazione in un’esperienza unica.

“Connubio di stili. Est/Ovest da frontiera a confine, stili lontani che si incontrano a Gorizia” è il titolo della degustazione guidata delle 16.00: un viaggio sensoriale unico alla scoperta delle tecniche che definiscono la vinificazione, dalla raffinatezza dello stile francese alle peculiarità dei vini macerati ricchi di carattere. Ogni bicchiere non sarà solo vino, ma una storia unica, un’identità da esplorare assieme a Matteo Bellotto e Robi Jakomin.

Specifici laboratori gratuiti saranno dedicati anche ai bambini, per trasmettere il valore della creatività e del saper fare con le mani, incoraggiando le nuove generazioni a scoprire e apprezzare le tradizioni artigianali locali.

Venerdì 8 dicembre alle 11.00, Lucia Tami condurrà il laboratorio L’albero magico: una maglietta candida, il profilo di un abete, timbri e stampini colorati … La creatività diventa magia nelle mani dei piccoli artisti.

E alle 15.00 il laboratorio con Flavia Turel, I segni della natura. Scoprire matrici insolite racchiuse nella natura, disegni originali che sorprendono dando origine a timbri da stampare su una maglietta.