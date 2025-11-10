  • Aiello del Friuli
lunedì 10 Novembre 2025
Go!2025, Barraonda approda in Piazza Vittoria

Dal 14 al 16 novembre, l'imbarcazioneapproderà in città portando con sé lo spirito della vela, dello sport e un potente messaggio di collaborazione, inclusione e amicizia
Redazione
Autore: Redazione

“Gorizia si prepara ad accogliere un evento di grande significato per la comunità: dal 14 al 16 novembre, l’imbarcazione Barraonda approderà in piazza Vittoria, portando con sé lo spirito della vela, dello sport e un potente messaggio di collaborazione, inclusione e amicizia. Barraonda è da tempo un precursore di quei valori transfrontalieri e di quella sinergia che rendono unica la nostra terra, rappresentando al meglio l’identità goriziana e la sua vocazione all’apertura”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis (Fedriga presidente), presente alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, svoltasi nella Sala Bianca del Comune di Gorizia, alla presenza, fra gli altri, del sindaco Rodolfo Ziberna e della presidente di Barraonda Sofia Provvidenti.

“L’iniziativa – fa sapere Bernardis – vedrà la celebre imbarcazione posizionata nel cuore di piazza Vittoria, rendendola accessibile a tutti i cittadini. Sarà un’opportunità straordinaria per grandi e piccini di avvicinarsi al mondo della vela, conoscere da vicino un simbolo di tenacia e sportività, e incontrare l’equipaggio che incarna questi valori. L’evento vuole essere un momento di festa e condivisione, sottolineando come lo sport possa unire e ispirare, superando ogni barriera”.

“Il programma dell’evento si aprirà venerdì 14 novembre alle ore 15:00 con una spettacolare parata di Harley-Davidson, curata dal Free Chapter Borderlands di Gorizia, che precederà l’arrivo di Barraonda in piazza Vittoria alle 15:30. L’evento – dettaglia il consigliere – proseguirà alle 20:00 con l’apertura e i saluti istituzionali presso il Kinemax, seguiti dalla proiezione del cortometraggio Un sogno chiamato Barraonda di Marco Luciano, che narrerà la storia di questa straordinaria imbarcazione”. “Sabato 15 novembre sarà dedicato al tema dell’inclusività, con la presentazione di associazioni sportive dilettantistiche (14:30), l’intervento di Berti Bruss, fondatore di Dis-Equality (15:00), e di Adriano Orsi, presidente dello Sci Club Due (15:30). A seguire – continua l’esponente di maggioranza – la giornata culminerà con l’esibizione del Coro Regionale degli Afasici di Farra d’Isonzo e del coro del Liceo Scipio Slataper di Gorizia (16:00). L’imbarcazione rimarrà in esposizione anche domenica 16 novembre, con la possibilità di incontrare e conoscere l’equipaggio”. “Continuerò a supportare con entusiasmo questa splendida realtà che onora Gorizia e i suoi valori. Invito caldamente tutti i cittadini a partecipare numerosi a questo evento unico, a visitare l’imbarcazione in Piazza Vittoria e a prendere parte alle varie iniziative in programma dal 14 al 16 novembre. Sarà un’occasione per celebrare insieme lo spirito di Barraonda e rafforzare il senso di comunità che ci contraddistingue”, conclude la nota.

Go 2025, nuovo bando da un milione e mezzo di euro

