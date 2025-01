GO!2025: Fedriga, Capitale della cultura entrerà nella storia

“Una Capitale della cultura condivisa tra due Stati è la prima volta che accade ed entrerà nella storia di tutte le capitali che si succederanno di anno dopo anno. La scelta è già un simbolo perenne per le istituzioni del nostro continente: il mio ringraziamento va a tutte le istituzioni slovene per la collaborazione con quelle italiane e ai due sindaco di Gorizia e Nova Gorica, perché sono loro ad aver creduto per primi a questo progetto”. Lo ha affermato il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla presentazione del programma di GO! 2025 Nova Gorica Gorizia Capitale Europea della Cultura nella sede dell’Associazione stampa estera a Palazzo Grazioli a Roma. Alla presentazione è intervenuto il Segretario di Stato presso il ministero della Cultura sloveno Marko Rusjan, assieme al presidente del Gect Go Paolo Petiziol, ai sindaci di Gorizia Rodolfo Ziberna e di Nova Gorica Samo Turel. Fedriga ha sottolineato l’enorme valenza culturale dei grandi eventi che la Capitale porta con sé e che “servono per fare dialogare, conoscere, pensare assieme popoli che provengono da lingue e culture diverse e sono pensati per le persone” e ha rimarcato il forte investimento che la Regione Friuli Venezia Giulia ha voluto ad esempio per lo sviluppo delle infrastutture e dei trasporti, citando il Castello di Gorizia, piazza Transalpina, la stazione ferroviaria e anticipando che la Galleria Bombi sarà oggetto di un innovativo progetto di riqualificazione affidato a uno dei più grandi artisti di arte digitale.

“Non verrà fatta solo una riqualificazione, ma quella galleria verrà convertita in un’opera artistica contemporanea firmata da un protagonista mondiale dell’arte digitale moderna” ha reso noto Fedriga. Ad illustrare nel dettaglio il programma sono stati la direttrice di Gect Go Romina Kocina, il direttore del programma Stojan Pelko e, per quanto riguarda l’inaugurazione dell’8 febbraio, Mija Lorbek, direttrice dell’ente pubblico sloveno Go! 2025. Il programma ufficiale di GO! 2025 si snoda lungo quattro temi portanti: Guerra e Pace, La creazione del nuovo, Contrabbandieri e Tanto verde. A formare questi pilastri, un cartellone di eventi, mostre e iniziative culturali ed enogastronomiche. Oltre agli eventi del programma ufficiale, uno tra tutti il Festival della Complessità con grandi protagonisti, fra cui Didier Eribon, Aleksandar Hemon, Miljenko Jergovic, Slavoj Žižek, una sinergia di enti sloveni e italiani ha reso possibile la realizzazione di un palinsesto che – oltre al programma ufficiale candidato per l’ottenimento del titolo europeo – vede nel calendario GO! 2025 progettualità transfrontaliere, internazionali e locali pensate sia per i cittadini dell’area sia per i visitatori.

In particolare, il Gruppo europeo di cooperazione territoriale Gect Go ha finanziato 56 progetti transfrontalieri attraverso il programma Interreg Italia-Slovenia (circa 10 milioni di fondi Ue) e la Regione Friuli Venezia Giulia ha lavorato con le istituzioni del territorio, attraverso la Direzione Cultura e l’Ente regionale per il patrimonio culturale, per far convergere il lavoro di molti operatori culturali di spicco sul tema del confine e finanziato ulteriori iniziative strategiche in ambito culturale per un valore di circa 10 milioni. Tra le esposizioni che sono già state inaugurate, ci sono le mostre Ungaretti poeta e soldato. Il Carso e l’anima del mondo. Poesia pittura storia – presso il Museo di Santa Chiara – visitabile fino al 4 maggio e Andy Warhol. Beyond Borders, un’esposizione aperta anch’essa fino alla stessa data presso Palazzo Attems Petzenstein. Inoltre, a Villa Manin si aprirà nel corso dell’anno la mostra Borders from Turner to Monet to Hopper, a Gorizia la mostra dedicata ai tesori di Aquileia e la mostra Tre Sguardi con le fotografie di Steve McCurry, Alex Majoli e Meta Krese che raccontano il confine.

Gorizia ospiterà anche la masterclass per giovani danzatori con l’étoile Eleonora Abbagnato e i ballerini dell’Opera di Roma, le giornate della Fice con Palazzo del Cinema, la produzione di 8 cortometraggi con FVG Film Commission realizzati ad hoc in occasione della Capitale Europea della Cultura e selezionati da una giuria di esperti presieduta dal regista Gabriele Salvatores e il docufilm sul filosofo Carlo Michaelstadter scritto e diretto dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory. Tra gli appuntamenti si inseriscono anche i concerti di artisti di fama mondiale: i Thirty Seconds to Mars (3 luglio), con l’unica data del Nordest italiano, e i Massive Attack (24 giugno), animeranno entrambi l’Arena di Casa Rossa a Gorizia, luogo un tempo utilizzato come stallo di mezzi pesanti in transito sul confine ed oggi riqiualificato e messo a disposizione anche per ospitare grandi eventi. Confermati inoltre i tradizionali appuntamenti goriziani come il festival èStoria, il premio alla sceneggiatura Sergio Amidei e la kermesse enogastronomica Gusti di frontiera, che per l’occasione saranno declinati in chiave transfrontaliera. Ad affiancare il programma ufficiale di GO! 2025, si aggiunge il palinsesto di GO!2025&Friends, una serie di eventi tra mostre, concerti di artisti internazionali e altre iniziative che coinvolgono tutta la regione Friuli Venezia Giulia con appuntamenti che ospiteranno nomi di caratura nazionale e internazionale.

GO!2025&Friends, rappresenta un continuum con l’agenda ufficiale, in una sorta di estensione borderless della Capitale della cultura, con l’obiettivo di aumentare la partecipazione di tutta la regione e sfruttare la visibilità dell’iniziativa per valorizzare la destinazione Friuli Venezia Giulia. All’interno di questa rassegna hanno già inaugurato le mostre Steve McCurry. Sguardi sul Mondo, aperta fino al 4 maggio al Salone degli Incanti di Trieste; Fotografia Wulz. Trieste, la famiglia, l’atelier disponibile fino al 27 aprile al Magazzino delle Idee della città. Aprirà il 7 febbraio a Villa Manin (Codroipo) anche Scooter Italia 1945-1970, esposizione che racconta il settore degli scooter focalizzandosi sulle aziende italiane che hanno divulgato in tutto il mondo la cultura e l’inventiva che caratterizzano il nostro Paese, attraverso una selezione di 50 modelli provenienti da collezionisti privati ubicati sul territorio regionale.

L’estate di GO!2025&Friends si animerà invece con i live a Villa Manin di Alanis Morissette il 22 giugno e di Sting il 9 luglio. Robbie Williams, il cui live – unico previsto in Italia – è in programma il 17 luglio si esibirà allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Per vivere a pieno Nova Gorica Gorizia, PromoTurismo FVG organizza per tutto l’anno due visite guidate per vivere ed esplorare il territorio in modo unico ed esclusivo. Tutte le informazioni dettagliate e aggiornate sono sulla piattaforma www.go2025.eu, il collettore di informazioni in italiano, sloveno, inglese da vari stakeholder su eventi, punti di interesse, strutture ricettive di tutta l’area borderless con epicentro in piazza Transalpina e presto sulla webapp, che sarà lanciata in questi giorni, uno strumento sul proprio telefono dalla quale si accede alle informazioni principali della piattaforma senza scaricare nessuna app.