Go!2025: Fedriga, programma sempre più ricco in tutto il Fvg

“Con il concerto di Sting a Villa Manin, un altro grande appuntamento entra nel ricco programma di eventi legati alla Capitale europea della Cultura 2025, che oltre a Gorizia coinvolgerà anche il resto della regione grazie al palinsesto di Go!2025&Friends. Un’iniziativa importante, che vuole fungere da effetto moltiplicatore di Go!2025 e permetterà a tutto il Friuli Venezia Giulia di aprire le porte a nuovi flussi turistici con proposte attrattive e diversificate”.

Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a seguito dell’annuncio ufficiale delle date italiane del tour mondiale di Sting, che si esibirà il prossimo 9 luglio a Villa Manin di Passariano (Codroipo). Il concerto è inserito nel calendario di Go!2025&Friends, che si affianca al cartellone ufficiale di Nova Gorica-Gorizia capitale europea della Cultura con una serie di eventi tra mostre, concerti di artisti internazionali e altre iniziative per coinvolgere non solo Gorizia, ma anche altre sedi e altri luoghi sul territorio regionale per tutto il 2025.

Fedriga ha colto l’occasione per ringraziare PromoTurismoFvg e il Comune di Gorizia, dalla cui collaborazione “è nata la possibilità di estendere l’offerta di Go!2025 nell’ottica di un più ampio e duraturo percorso di rafforzamento dell’immagine e dell’attrattività del Friuli Venezia Giulia”.

La vendita generale dei biglietti per il concerto di Sting sarà aperta alle 10 di mercoledì 6 novembre sui portali eilo.it, ticketone.it, ticketmaster.it, vivaticket.com e sul circuito internazionale eventim.si