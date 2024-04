GO!2025: fondi per 100mln su intera programmazione

“GO!2025 è un’occasione per affermare una visione futura della nostra Regione. Siamo stati lo sbocco dell’impero Austro-ungarico nel Mediterraneo, il presidio armato del confine orientale e oggi, grazie al nostro impegno, essere la Capitale europea della Cultura può aprire la strada a scrivere una nuova storia: quella di una regione di confine che esplora la cultura di frontiera per costruire nuovo dialogo. Per questo la Regione con tutte le sue direzioni ha voluto investire grandi risorse su questa iniziativa, che, unite ai fondi comunitari, raggiungeranno i 100 milioni di euro sull’intera programmazione”. È quanto ha evidenziato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil nel corso della conferenza “Verso GO!2025”, voluta per presentare a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, gli obiettivi e le attività connesse a Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura.

“Abbiamo una rete di operatori culturali di qualità che vogliamo mostrare all’Europa – ha detto Anzil -. GO!2025 non ha un limite geografico in Nova Gorica e Gorizia, ma si estende a tutto il territorio regionale, così come non ha un limite cronologico nel 2025, ma produrrà effetti anche negli anni a venire. Pertanto con convenzioni specifiche abbiamo aperto linee contributive per gli operatori più grandi su bandi triennali e per gli operatori più piccoli, attraverso contributi annuali, chiedendo a tutti di fornire un’interpretazione del confine che favorisca l’offerta di esperienze culturali pluraliste”. Anzil ha poi voluto “ringraziare il Comune di Gorizia che si è fatto carico di una grande mole di lavoro, a cui la Regione ha dato supporto con risorse e collaborazione amministrativa”. Anzil ha poi ricordato il ricco programma di mostre che si apre venerdì con l’inauguraazione della monografica sul futurista Crali. Il 7 maggio si terrà a Gorizia il primo annullo postale con la presentazione del francobollo dell’ultimo muro d’Europa. Il presidente del Gect Go, Paolo Petiziol, ha annunciato che nel 2025 la riunione plenaria dell’Interreg si terrà a Gorizia, con tutti i paesi europei che operano ai progetti comunitari: un evento che porterà nella Capitale europea della Cultura centinaia di funzionari. A fine giugno , inoltre, arriveranno a Gorizia i rappresentanti di tutte le città transfrontaliere d’Europa. Il primo bando Gect a sostegno di piccoli progetti ha registrato 350 domande per circa 5 milioni di euro. Il Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha parlato di straordinaria occasione per far conoscere l’intero Friuli Venezia Giulia e per gettare le basi dell’allargamento dell’Europa ai Balcani. Alla presentazione hanno preso parte anche le eurodeputate Elena Lizzi e Martina Dlabajová.