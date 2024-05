Go!2025: Regione, dedicare massimo impegno per scrivere pagina storia

Go!2025 sta scrivendo una pagina storica per il Friuli Venezia Giulia. Una manifestazione straordinaria in fase di progettazione grazie al contributo di numerosi protagonisti che stanno dedicando il massimo impegno. L’Amministrazione regionale ha investito oltre 130 milioni di euro per la realizzazione di questo evento epocale per il nostro territorio che partirà tra sei mesi. Tutti gli attori in campo hanno la piena consapevolezza della responsabilità di dover gestire al meglio le risorse stanziate, ultimando nel minor tempo possibile ogni iniziativa messa a programma.

Questo in sintesi il commento dell’assessore alle Finanze nel corso dell’odierna riunione del tavolo di coordinamento per Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025.

Per l’assessore la Regione, il Comune di Gorizia, il Gect e le numerose altre realtà coinvolte sono impegnate per garantire il massimo livello di qualità a tutti i progetti di Go!2025 che rappresenta una svolta per lo sviluppo del territorio goriziano, per l’intero Friuli Venezia Giulia e soprattutto per i giovani che sono il nostro futuro.

Presente all’incontro anche l’assessore alle Infrastrutture che si è soffermato sui progetti legati al trasporto che sono di diretta competenza della Regione. Al centro dell’intervento il potenziamento del Tpl transfrontaliero, necessario in particolare per agevolare la mobilità dei giovani, sancito da un recente accordo tecnico tra il Friuli Venezia Giulia e la vicina Slovenia e la programmazione di tre nuovi collegamenti ferroviari giornalieri per Gorizia e Nova Gorica da Venezia-Mestre concordata con Trenitalia e Ferrovie dello Stato.

In fase di progettazione anche la piattaforma unica Mobility as a Service (MaaS) per l’utilizzo del pacchetto di servizi Tpl, i cantieri – alcuni già avviati – che riguardano il centro intermodale e il piazzale della stazione ferroviaria di Gorizia e le livree per i treni destinate a pubblicizzare Go! 2025 in Friuli Venezia Giulia e in Veneto.

L’esponente della Giunta regionale ha poi informato che dei mezzi ordinati per rafforzare la flotta Tpl (15 Lng e 11 elettrici), è già stato consegnato un bus Lng extraurbano, mentre altri 14 extraurbani e 9 urbani arriveranno nel prossimo giugno.

Per quanto riguarda invece le opere pubbliche, sono in tutto 14 quelle in capo all’Edr di Gorizia per un investimento complessivo di oltre 23 milioni di euro (per la precisione 23.262.334 euro).

Di questi, sei interventi riguardano Borgo Castello (11.617.334 euro), altri sei la viabilità (10.900.000 euro) e gli ultimi due, per 745.000 euro, per le opere di adeguamento del Museo della civiltà contadina di Farra d’Isonzo e della galleria d’arte contemporanea Spazzapan.

Molti poi i progetti, finanziati da specifici bandi, in fase di valutazione da parte della direzione Cultura della Regione e dell’Erpac. Tra questi “Corti senza confine”, realizzata in collaborazione con Film Commission Fvg e PromoTurismoFvg. Delle 149 produzioni presentate, la commissione del concorso andrà a scegliere i cinque migliori cortometraggi dedicati alle storie di confine.

Al centro dell’incontro anche le iniziative per potenziare la ricettività del territorio goriziano, il piano per le sponsorizzazioni e le attività promozionali per Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e per Go!2025 and Friends, la manifestazione pensata per coinvolgere l’intero Friuli Venezia Giulia, che hanno a disposizione un budget di circa 4 milioni di euro. Sul tavolo anche una giornata per coinvolgere tutti i sindaci del Friuli Venezia Giulia.

I grandi eventi saranno ospitati dalla Casa Rossa, dal PalaBigot e dall’aeroporto Duca d’Aosta. Quest’area, destinata a ospitare concerti con oltre 100mila spettatori, ha ottenuto recentemente uno stanziamento da parte della Regione di 2,5 milioni di euro.

Al tavolo odierno ha preso parte anche l’assessore alle Autonomie locali che ha presentato in particolare il Festival internazionale delle lingue minoritarie che si terrà proprio nell’ambito delle manifestazioni di Go!2025, in collaborazione con l’Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef). Lingua friulana candidata a essere una delle lingue ufficiali di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025.