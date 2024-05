Gorizia, area del Castello rivitalizzata dal Bando Borghi

Un progetto specifico rivitalizzerà Borgo Castello a Gorizia con l’obiettivo di attirare nel tempo almeno 100 mila visitatori all’anno.

Rivitalizzazione sociale, economica e culturale di Borgo Castello, via Rastello e delle strade limitrofe. Questi gli obiettivi del progetto, finanziato per complessivi 20 milioni di euro dallo Stato con fondi Pnrr e per ulteriori 7 milioni di euro dalla Regione, denominato “Bando Borghi”, la cui seconda parte di programma d’interventi è stata presentata oggi: gli investimenti di questa tranche superano i cinque milioni di euro tra cinque gruppi tematici riguardanti lo spettacolo, l’enogastronomia e la multimedialità.

Tra le attività previste anche la valorizzazione delle arti espressive, come cinema, teatro, danza e musica: si punta infatti ad attirare a Gorizia giovani artisti che si vorranno formare in questi campi. L’obiettivo ulteriore sullo sfondo di questo progetto è quello di far crescere il numero di visitatori in Castello raggiungendo, in un futuro non lontano, le 100mila presenze annue. GUARDA IL VIDEO