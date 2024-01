Gorizia, aumenta la retta della casa di riposo comunale

Sale la retta della casa di riposo comunale di Gorizia, ma l’aumento è contenuto dall’intervento dell’amministrazione Ziberna.

Aumenta del 2% rispetto allo scorso anno la retta della casa di riposo Culot così come di tutte le tariffe socio assistenziali a domanda individuale nel Comune di Gorizia. A stabilirlo è stata la giunta Ziberna tramite delibera, ma è stato un incremento in qualche modo calmierato visto che il rischio era quello di vedere più che raddoppiato l’impegno economico richiesto agli utenti: “Siamo consapevoli delle difficoltà delle famiglie e proprio per questo – sottolinea l’assessore comunale al welfare Silvana Romano – come amministrazione abbiamo voluto andar loro incontro accollandoci come Comune il 3.1% degli aumenti previsti dall’adeguamento Istat, che per quest’anno appunto prevedeva un +5.1% sulle tariffe e le prestazioni dei servizi socio-assistenziali”. Un aumento dunque che il Comune è riuscito a mantenere contenuto, con l’obiettivo di cercare di garantire un peso meno gravoso possibile sugli utenti e le loro famiglie. GUARDA IL VIDEO