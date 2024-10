Gorizia, 14 appuntamenti per mettere in contatto giovani e mondo del lavoro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono 14 gli appuntamenti di Let’s Go Job 2024/2025 presentati a Gorizia e al via mercoledì 23 ottobre in sala Dora Bassi di via Garibaldi con conclusione prevista il 26 febbraio prossimo con un vero e proprio Recruiting Day. Si tratta di una serie di eventi dedicati alla formazione, alle modalità per acquisire competenze digitali utili per il curriculum, a cosa si intenda per web reputation e a diversi altri temi riguardanti il mondo del lavoro: sono dedicati ai giovani under 36 e sono promossi da Regione e Comune in collaborazione con varie realtà del territorio tra cui anche Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria.

La partecipazione a “Let’s Go Job 2024/2025” è gratuita previa prenotazione alla mail [email protected] o rivolgendosi direttamente agli uffici del Punto Giovani goriziano.