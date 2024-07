Gorizia ospiterà la convention dell’Ente Friuli nel Mondo in concomitanza con Go2025

L’importanza di Gorizia in Europa e nel mondo culturale friulano sarà il tema al centro della convention dell’Ente Friuli nel Mondo in programma nel 2025 nel capoluogo isontino.

Sarà l’auditorium della cultura friulana di Gorizia il cuore nevralgico della convention dell’Ente Friuli nel Mondo in programma nel 2025 nel capoluogo isontino. La struttura di via Roma sarà messa a disposizione delle migliaia di delegati che arriveranno dai Fogolar Furlans di tutti i Continenti. Previste tavole rotonde e approfondimenti sul ruolo centrale di Gorizia sia nello scacchiere europeo, sia all’interno della cultura friulana. Dell’evento si è parlato nel corso di un incontro avuto in municipio a Gorizia tra il sindaco Rodolfo Ziberna ed il presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Franco Iacop.

Altro luogo nel quale verranno ospitati alcuni eventi della convention è la struttura da 2500 metri quadri coperti in via di costruzione in via Boccaccio, che sarà il palcoscenico di esibizioni di gruppi folcloristici del territorio. GUARDA IL VIDEO