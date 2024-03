Gorizia, via a nuovi lavori per la fibra ottica

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi portati avanti dal Comune di Gorizia: da giovedì 4 aprile sarà la volta di via XXIV Maggio. La strada sarà interessata da un cantiere suddiviso in due fasi che imporrà la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta per tutta la sua lunghezza, quindi dall’incrocio con corso Italia a quello con le vie Filzi, Duca d’Aosta e Sauro. La prima parte dell’intervento riguarderà la posa della fibra ottica, la seconda invece la sistemazione del fondo stradale, che in più punti è sconnesso. Tutte le informazioni relative alle modifiche della viabilità sono state inserite in un volantino informativo, destinato ai residenti e agli esercenti della strada interessata e della vicina via Codelli.

La prima fase operativa scatterà giovedì 4 aprile per concludersi entro domenica 7: durante i lavori di posa delle fibre ottiche condotti dalla Site Spa di Ruda, nonostante la chiusura al traffico veicolare, sarà garantito l’accesso ai passi carrai da parte dei residenti, sempre compatibilmente con l’avanzamento delle lavorazioni. Da lunedì 8 aprile fino a domenica 21 la ditta Ghiaie Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento procederà invece al rifacimento completo del pacchetto stradale e alla successiva asfaltatura a cui seguirà anche la messa a punto della segnaletica orizzontale. Durante questa tranche di lavori l’intera strada dovrà restare chiusa al traffico veicolare e sarà interdetto l’accesso a tutti i passi carrai: data la larghezza ridotta della strada non si potrà lavorare su una corsia alla volta, come fatto per esempio in via Duca d’Aosta, ma il cantiere interesserà tutta la carreggiata. Saranno in ogni caso garantiti sempre l’accesso alle abitazioni e la percorribilità dei marciapiedi.

Per tutto il periodo delle lavorazioni in Via Codelli sarà revocato il senso unico di marcia per i soli frontisti, per dare la possibilità ai residenti di entrare nei passi carrai.