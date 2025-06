Due serate di musica, consapevolezza ambientale e performance dal vivo nella suggestiva scenografia della Diga Nazario Sauro. Giovedì 12 e venerdì 13 giugno arriva Grado Green Live, un evento gratuito e aperto a tutti che unisce musica, sostenibilità e talento, organizzato da The Groove factory, Consorzio Grado Turismo e Comune di Grado.

In apertura di manifestazione, il 12 giugno dalle 20, si parlerà di “Eventi ecosostenibili”, in un momento di confronto e ispirazione dedicato al futuro degli eventi green al quale parteciperanno Claudio Bossi, amministratore delegato, e Sarah Parisio, responsabile impact area di Music Innovation Hub (SpA no profit di Milano), assieme a Federico Mansutti, presidente di Simularte, la prima società in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto la certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile di eventi.

Alle 21.30 spazio alla musica con il Green Live Contest, un’opportunità imperdibile per ascoltare la nuova musica italiana e scoprire artisti in ascesa, con l’esibizione di band emergenti locali. È ancora misteriosa l’identità delle band che parteciperanno, che sarà resa nota solo a ridosso dell’evento.

Venerdì 13 giugno alle 21.30 l’appuntamento sarà con il concerto dal vivo di Enrico Nigiotti. Il cantautore livornese, dopo anni di successi e collaborazioni con artisti del calibro di Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini e Olly, torna dal vivo con il suo attesissimo “Summer Tour 2025”, nel quale emozionerà il pubblico con il suo linguaggio immediato e la sua capacità unica di raccontare storie attraverso la musica. Il concerto di Grado sarà un’occasione imperdibile per rivivere le tappe salienti della sua carriera, in un viaggio che si snoda tra canzoni che hanno fatto emozionare migliaia di fan, ma anche nuovi brani. Un concerto che si distingue per la sua genuinità e l’approccio “senza fronzoli”, in cui la musica sarà la vera protagonista.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, ma per il concerto di Enrico Nigiotti è necessario prenotare il proprio posto a sedere sul sito eilo.it Saranno disponibili anche posti in piedi senza prenotazione.

Attraverso il linguaggio universale della musica, a due passi dal mare, Grado Green Live è un evento che vuole sensibilizzare il pubblico anche alla responsabilità collettiva verso l’ambiente, unendo intrattenimento e consapevolezza in uno scenario unico. Durante le serate della rassegna, infatti, saranno predisposte nei pressi del palco dieci speciali biciclette che permetteranno a chi lo desidererà, adulti e bambini, di pedalare generando energia che sarà utilizzata durante gli eventi. In questo modo tutti gli spettatori potranno dare il proprio contributo concreto ad abbattere i consumi degli eventi live, saranno coinvolti e consapevoli dell’impatto che anche questi momenti di svago hanno sull’ambiente, ma contemporaneamente avranno a disposizione la strategia per ridurre la carbon footprint degli eventi live.