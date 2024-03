Grado precursore europeo delle comunità energetiche sostenibili

Il Comune di Grado si è recentemente distinto come fulcro di un importante evento dedicato alla lotta contro i cambiamenti climatici e alla promozione delle fonti energetiche sostenibili. Dal 21 al 22 marzo, infatti, l’isola del sole ha ospitato con grande entusiasmo i partner europei del progetto VPP4Islands per un workshop di alto livello, che ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da Francia, Spagna, Danimarca e Regno Unito.

Il progetto VPP4Islands (Virtual Power Plant for Interoperable and Smart isLANDS), finanziato con oltre 6.5 milioni di euro dall’Unione Europea all’interno del programma Horizon 2020, si pone l’obiettivo ambizioso di affrontare i cambiamenti climatici e di promuovere l’adozione di fonti energetiche sostenibili. Il workshop tenutosi a Grado è stata un’opportunità senza precedenti per condividere conoscenze e innovazioni riguardanti la produzione e la conservazione dell’energia, con particolare attenzione agli algoritmi e ai modelli avanzati per ottimizzare gli scambi energetici all’interno delle Comunità Energetiche.

RafDouglas C. Tommasi C., Project Manager del progetto VPP4Islands, ha sottolineato l’importanza dei workshop tecnici organizzati nel corso del progetto, definendoli come momenti di approfondimento “verticale” fondamentali per i partner coinvolti. Grado, dopo gli incontri svolti in Francia, Belgio e Spagna, si è confermata come vero e proprio punto di riferimento tecnico per la gestione delle energie rinnovabili, con un’attenzione particolare al concetto di Comunità Energetiche, di cui è stato uno dei precursori in Italia.

Durante il workshop, è stato presentato il progetto approvato per un impianto fotovoltaico con storage finanziato dalla Regione Friuli Venezia-Giulia per 995 mila euro per il primo lotto, che verrà ubicato a Sacca Moreri, e sono stati discussi i dettagli dell’iniziativa per la creazione di una Comunità Energetica Virtuale. Questi sviluppi, rappresentano un significativo passo avanti verso un futuro energetico più sostenibile non solo per Grado, ma anche per le isole europee coinvolte nel progetto VPP4Islands. Inoltre, l’accento è stato posto anche su come lo sviluppo delle comunità energetiche può portare benefici tangibili nelle comunità locali: promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e permettendo loro di diventare autosufficienti in termini di energia, si abbattono notevolmente i costi migliorando così il tenore di vita collettivo.

“Questo progetto ha rappresentato e rappresenta un importante traguardo per Grado e per tutte le isole europee che si stanno impegnando nella transizione verso fonti energetiche più sostenibili“, ha dichiarato Gianni Favaretto, Dirigente dell’Area Tecnica del Servizio Ambiente del Comune di Grado. “In un momento in cui le tensioni globali sono sempre più palpabili, un ulteriore grande valore da riconoscere ad incontri come quello di oggi e domani, è la promozione di strumenti essenziali come la conoscenza e la condivisione, per contrastare divisioni e conflitti.”