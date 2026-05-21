Gran finale per la ventitreesima edizione di Sapori Pro Loco

Gran finale della ventitreesima edizione per Sapori Pro Loco, la grande festa delle tipicità enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia a Villa Manin di Passariano di Codroipo. L’appuntamento tra le esedre del complesso dogale è fissato con il secondo weekend il 22 (a cena), 23 e 24 maggio (a pranzo e cena). A chiudere i festeggiamenti domenica alle 21.45 il grande spettacolo pirotecnico. Le Pro Loco coinvolte a vario titolo sono 50 e nella sessantina di piatti proposti la metà è rappresentata da novità o rivisitazioni sempre legate alla tradizione.

Organizzatori e partner

Sapori Pro Loco è una manifestazione organizzata dal Comitato regionale Unpli del Friuli Venezia Giulia, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli, il supporto di PromoTurismoFvg e il patrocinio del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, della Città di Codroipo e della Camera di Commercio Pordenone-Udine. L’evento si avvale della collaborazione di Erpac Fvg – Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, Società Filologica Friulana e Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli. Il main sponsor dell’iniziativa è Banca 360 Fvg. Tra i partner sponsor figurano Ma.In.Cart e Maniago Bevande. La manifestazione ha ricevuto la menzione speciale delle Sagre di Qualità dell’Unpli nazionale e della Fondazione Pro Loco Italia ed è riconosciuta come evento ecosostenibile dal marchio EcoFvg. I partner tecnici includono Friuli Antincendi, Carr Service, Stabilimento Pirotecnico FriulVeneto, Itef Impianti e Gt Sound. I media partner che seguono l’evento sono TeleFriuli, Il Friuli, Radio Punto Zero, Il Paîs, Radio Onde Furlane e IMagazine. È inoltre prevista la partecipazione degli Operatori Volontari di Servizio Civile Universale.

Area Io sono Friuli Venezia Giulia

Anche quest’anno fulcro del programma sarà l’area Io sono Friuli Venezia Giulia, uno spazio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze regionali, per interagire con il pubblico di Sapori Pro Loco nei vari incontri che saranno promossi. Realizzata con il supporto della Regione, attraverso l’assessorato alle Attività produttive e Turismo e PromoTurismoFvg, l’area rappresenterà una vetrina d’eccezione per presentare e conoscere alcuni dei prodotti più caratteristici del territorio.

Programma giorno per giono

Venerdì 22 maggio

Venerdì 22 maggio gli stand apriranno alle 18. Nello spazio incontri dell’area Io sono Friuli Venezia Giulia alle 19:00 si terrà una nuova sessione de Le birre artigianali del Fvg, degustazione guidata da esperti sommelier per scoprire aromi e tradizioni brassicole della regione, a cura di Associazione Artigiani Birrai Fvg, Pro Loco Rivolto e Ais Fvg. Alle 21 presso l’area spettacoli si tiene il dj set con Matteo Sal a ingresso gratuito.

Sabato 23 maggio

Sabato 23 maggio gli stand enogastronomici aprono alle 10 non stop per l’intera giornata.

Nello spazio incontri dell’area Io sono Friuli Venezia Giulia dalle 16 alle 17 l’incontro Ai piedi del monte Canin: la Val Resia e la sua Pro Loco proporrà un racconto delle tradizioni resiane con degustazione di crostini all’aglio di Resia e del dolce bujadnik, accompagnato dai suoni di cïtira e bunkula. Dalle 17 alle 18 si terrà Le Pro Loco… e il pesce: il baccalà di Turriaco, dedicato alla storia e ai segreti del Bacalà Bisiàc con degustazione finale, a cura della Pro Loco di Turriaco. Dalle 18 alle 19 l’appuntamento è con Bertiûl tal Friûl – Degustazione guidata, per assaggiare i vini vincitori della Mostra Concorso 2026, a cura della Pro Loco di Bertiolo e Assoenologi.

Tra gli altri appuntamenti dalle 9:30 alle 11 riparte la camminata Fvg in movimento – 10mila passi di salute dall’ufficio Iat. Alle 21 presso l’area spettacoli si tiene il concerto Abbashow – Abba tribute band a ingresso gratuito.

Domenica 24 maggio

Domenica 24 maggio gli stand enogastronomici aprono alle 10 non stop per l’intera giornata. Nello spazio incontri dell’area Io sono Friuli Venezia Giulia dalle 11 alle 12 verrà presentato il volume e il video Architetture per l’educazione della gioventù, una ricerca sugli edifici scolastici costruiti tra il 1920 e il 1945 nel Medio Friuli. Alle 12 si terrà la degustazione guidata dei vini Filari di Bolle, con la presentazione e l’assaggio dei migliori spumanti regionali premiati alla Selezione di Casarsa della Delizia con la Pro Loco. Dalle 15:30 alle 16:30 Buon compleanno Pro Loco Ragogna per i suoi 60 anni, con la degustazione del Ragovega, un piatto vegano inclusivo e sostenibile. Dalle 16:30 alle 17:30 l’incontro Il cammino delle 44 chiese votive presenterà il patrimonio artistico delle Valli del Natisone con degustazione del dolce tipico locale, a cura della Pro Loco Nediške Doline. Dalle 17:30 alle 18:30 la rassegna Poesie al muro di Stevenà di Caneva presenterà opere dedicate al tema della follia. Dalle 18:30 alle 19:30 l’ultimo appuntamento sarà Ricette della Terza Terra. Per un convivio post-antropocentrico, un incontro sulla cucina naturale e il rispetto delle specie ispirato a Michelangelo Pistoletto. Sono state coinvolte anche le Pro Loco, le quali propongono 43 ricette della tradizione riviste nel rispetto di tutte le specie.

Sempre domenica dalle 9 alle 19 torna il mercatino dell’artigianato della creatività. Il Museo civico delle carrozze d’epoca è aperto dalle 10 alle 18. Alle 10:30 si svolge la visita guidata al compendio dogale e al parco. Il gioco dell’oca gigante per bimbi si tiene alle 11, 16 e 18 nell’area giochi. Alle 11:30 presso la cappella di Sant’Andrea si tiene il concerto del Camino Kammerchor. Alle 15:30 e alle 16:15 si effettuano visite guidate alla casa canonica di Muscletto. Alle 17:00 presso la chiesa di Santo Stefano a Muscletto si svolge il concerto Rintocchi armonici 2026. Alle 20:00 presso l’area spettacoli c’è Disney Project insieme al Comune di Codroipo con Lab Orchestra e Orchestra ArteGioia. Alle ore 21:45 nell’area festeggiamenti lo spettacolo pirotecnico a cura dello Stabilimento Friulveneto chiude la manifestazione.

Cosa vedere a Villa Manin e dintorni durante la manifestazione

Apertura compendio dogale di Villa Manin Nelle giornate del 22, 23 e 24 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 19:00, sarà possibile visitare la barchessa di levante, il corpo gentilizio e il parco. Il percorso espositivo permette di ammirare la cappella di Sant’Andrea, le scuderie con i quadri parlanti, la sala Dorigny e la camera di Napoleone, arricchita dall’installazione multimediale sul Trattato di Campoformido. La visita al parco secolare e alle strutture architettoniche testimonia la ricchezza della famiglia Manin, confermando Villa Manin come una residenza prestigiosa oggi sede di mostre internazionali.

Mostra: Ciclismo ruota libera Presso il piano terra e il primo piano del corpo gentilizio, dal 19 maggio al 30 agosto 2026, sarà ospitata la mostra intitolata Ciclismo ruota libera. La bici nell’evoluzione sociale dell’Italia. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.villamanin.it.

Spettacolo: Il morbin. L’Ostermann mai cantato Sabato 16 maggio 2026 alle ore 21:00, l’Auditorium Comunale di via IV Novembre a Codroipo ospiterà lo spettacolo musicale e teatrale sull’opera di Valentino Ostermann. L’evento, intitolato Il morbin, è curato da Lis Grimis in occasione della Settimana della Cultura Friulana. Informazioni su www.setemane.it.

Festival: Tagliamento, sport e natura Dal 29 al 31 maggio 2026 si terrà a Biauzzo di Codroipo la quarta edizione del festival dedicato al re dei fiumi alpini. La manifestazione prevede eventi sportivi, culturali e di educazione ambientale volti a far scoprire l’unicità e la fragilità del Tagliamento attraverso un approccio rispettoso e coinvolgente. Dettagli disponibili sul sito del Comune di Codroipo.