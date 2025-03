GUARDA IL VIDEO E’ un settore in crescita quello della musica live in Fvg. A dirlo i numeri i numeri dell’analisi dell’Università degli studi di Udine condotta sui dati dei 5 maggiori concerti ospitati nella scorsa estate a Trieste (Ultimo e Max Pezzali) e Lignano (Andreas Gabalier, Sfera Ebbasta, Calcutta). Per l’economia del Fvg rappresentano un impatto economico di 11 milioni di euro.