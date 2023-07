La grandine ha creato 80 milioni di danni nella sola Mortegliano

Coinvolgere tutti, dai sindaci ai cittadini, e rilanciare progetti e territorio. Il gruppo di azione locale Carso ha lanciato l’iniziativa La vendemmia delle idee attraverso un questionario online per raccogliere idee e progetti per creare il nuovo piano di sviluppo locale del Carso triestino e goriziano valorizzando le risorse naturali ed enogastronomiche, geologiche e storico-culturali. David Pizziga, presidente del Gal, ha sottolineato come «vogliamo stimolare e supportare il territorio affinché emergano idee e progetti capaci di portare vero sviluppo e crescita al territorio». L’assessore regionale alle risorse agroalimentari, Stefano Zannier, ha sottolineato come «la raccolta delle esigenze del territorio animata dal Gal Carso/Las Kras deve essere la più ampia e la più mirata possibile in modo tale da poter tradurre le istanze del territorio in maniera efficace nel nuovo piano di Sviluppo locale 2023-2027».

La stessa del piano sarà divisa in fasce: una prima d’informazione e sensibilizzazione, poi la fase di ascolto attraverso un questionario on line già disponibile; una terza fase sarà data dalla raccolta delle opinioni degli stakeholder mediante interviste individuali e di gruppo per giungere – quarta tappa – a incontri di co-progettazione. Il quadro d’insieme regionale si otterrà componendo le consultazioni animate dai cinque Gal (Gruppi di azione locale) attivi in Friuli Venezia Giulia. A quel punto si arriverà alla pubblicazione dei bandi. GUARDA IL VIDEO