Green economy: Scoccimarro, comparto offre occupazione e sviluppo

“Accolgo con molto piacere la notizia di quanto il settore green stia creando nuove possibilità di sviluppo e, conseguentemente, anche di impiego nella nostra regione. Nel corso dell’ultimo quinquennio c’è stata una decisa tendenza positiva legata alla coesistenza da una parte del lavoro, come strumento di mantenimento del tessuto economico-sociale della comunità, e dall’altra dell’ambiente, visto nel suo ecosistema da preservare e custodire”.

È il commento dell’assessore alla Difesa dell’Ambiente, energia e sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, al servizio giornalistico pubblicato oggi dalla stampa locale che mette in evidenza come più di un’impresa su tre abbia fatto investimenti sull’ambiente nell’ultimo quinquennio, con la creazione di 3,2 milioni di posti di lavoro.



“L’ambizione legata all’onorabilità della professione passa sempre di più anche per la capacità di entrare in comunione con il territorio, rispettando la sua grande storia e le sue specificità – ha fatto notare Scoccimarro -. Sono contento che i nuovi paradigmi di successo individuale contemplino la sostenibilità come punto focale di un benessere collettivo”.

L’esponente dell’Esecutivo ha infine sottolineato che “grazie a questa sintesi potremmo generare lo sviluppo necessario per contribuire agli ambiziosi progetti che ci siamo preposti in questa Regione, per consegnare alle nuove generazioni un senso di prosperità fondata sulla capacità delle nostre risorse di poter essere utilizzate con parsimonia”.